今年2月に還暦を迎えた薬丸裕英さん（60）が5月25日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】今年で還暦！「激甘じいじ」こと薬丸裕英さん

1981年、ドラマ「2年B組仙八先生」でデビューし、翌1982年には本木雅弘さん、布川敏和さんと「シブがき隊」を結成、「NAINAI16」で一躍、スターダムを駆け上がると、1988年に解散するまでアイドル界のトップを走り続けました。1990年に同期のアイドルだった石川秀美さんと結婚し、三男二女のパパに。2021年1月には長男で俳優の薬丸翔さんに初孫となる男児が誕生しました。現在はドラマ、バラエティー、司会など幅広い分野で活躍しています。



番組では、そんな薬丸さんを10代のころから知る徹子さんを前に、還暦を迎えた心境や「人生の第2のスタート」への意気込みを語ります。また、60歳の誕生日当日には、ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。総勢50人が参加し、サプライズパーティーを開いてくれたそうです。その後、初めて家族全員で出かけた旅行の秘話も披露しています。



さらに、5歳になる孫に嫌われたくない一心で、リクエストに全力で応える「激甘なじいじ」としての日常も紹介。孫と一緒に遊ぶため、かつて自分の子どもたちが使っていたおもちゃを引っ張り出すなど、ほほ笑ましい交流が明かされます。孫を追いかける体力を維持するための健康習慣など、家族愛に満ちた等身大の素顔に迫ります。