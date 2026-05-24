無違反でも「ゴールド免許」を失うことがある？

安全運転を続けるドライバーにとって、「ゴールド免許」はひとつの誇りともいえる存在です。

更新時の講習時間が短く、自動車保険の割引が受けられるなどメリットも多く、「できればずっと維持したい」と考えている人も少なくありません。

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しかし、無事故・無違反を続けていても、ゴールド免許を失ってしまうケースがあります。その代表例が「うっかり失効」です。

近年は特に、この“更新忘れ”が注目されています。背景にあるのが、2025年3月から全国で始まった「マイナ免許証」の存在です。

これは、マイナンバーカードのICチップに運転免許情報を記録し、マイナカードを運転免許証として利用できる制度です。

住所変更のワンストップ化やオンライン講習など利便性向上が期待される一方で、「逆に更新忘れが増えるのではないか」という声も出ています。

そもそも運転免許証は、帯の色によって「ゴールド」「ブルー」「グリーン」に分かれています。

ゴールド免許になる条件は、5年以上継続して免許を保有し、その間に交通違反や人身事故を起こしていないことです。

そのため、多くの人は「違反さえしなければゴールド免許を維持できる」と思いがちです。

しかし実際には、免許更新を忘れて有効期限が切れてしまうだけでも、ゴールド免許の資格を失う可能性があります。

たとえば、「仕事が忙しくて更新に行けなかった」「更新ハガキを見落としていた」「引っ越したあと住所変更をしていなかった」といったケースです。しかし、こうした理由は原則として“やむを得ない事情”には該当しません。

つまり、どれだけ安全運転を続けていても、更新を忘れれば“優良運転者”として扱われなくなる可能性があるのです。

さらに注意したいのが、失効後は「無免許状態」になることです。そのまま運転すれば無免許運転となり、重大な違反につながります。

実際、「違反した記憶がないのにブルー免許になった」という人の中には、この“うっかり失効”が原因だったケースも少なくありません。

そして今後、こうしたリスクがさらに高まるのではないかといわれているのが、マイナ免許証です。

従来の免許証は財布の中に入れて持ち歩く人が多く、ふとしたタイミングで有効期限を目にすることがありました。

しかし、マイナ免許証では免許情報がカード表面に記載されません。有効期限などは、マイナポータルや専用アプリで確認する仕組みになっています。つまり、“物理的に免許証を見る機会”そのものが減る可能性があるのです。

「カード1枚になって便利」と感じる一方で、「いつ更新だっけ？」と意識しにくくなる人も増えるかもしれません。

しかもややこしいのが、マイナンバーカード自体の有効期限と、運転免許の有効期限は別管理だという点です。

マイナカードが有効でも、免許情報の更新を忘れていれば失効状態になる可能性があります。

とはいえ、最終的に更新管理をするのは自分自身です。特に最近は、普段クルマを運転しない人も増えています。しかし、帰省や旅行先、家族の送迎などで“久しぶりに運転する日”は突然やってきます。

そのとき、免許が失効していた―そんな事態を防ぐためにも、免許証の有効期限は定期的に確認しておきたいところです。

ゴールド免許は、ただ違反をしなければ維持できるものではありません。安全運転に加え、「更新を忘れない」という基本的な管理も、これからはますます重要になっていきそうです。