石川遼は「65」6差8位で最終日へ 杉浦悠太15位/米下部ツアー
＜ヴィジット・ノックスビルオープン 3日目◇23日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。21位から出た石川遼は7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と6打差のトータル15アンダー・8位タイに浮上した。
【写真】石川遼の竹ぼうき素振り
杉浦悠太は6バーディ・1ボギーの「66」でプレー。21位からトータル14アンダー・15位タイとしっかり順位を上げ、最終日へ向かう。トータル21アンダーの単独首位にクーパー・ドッシー（米国）。トータル19アンダー・2位にドック・レドマン（米国）が続いている。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
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