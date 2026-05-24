「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）

久々の白星にも満足感はない。広島・森下暢仁投手は試合を振り返る上で、「今日は本当にチームのみんなに助けてもらいました」と周囲に感謝した。先発し、６回７安打３失点。攻撃陣が劣勢から逆転し、救援陣がリードを守り抜いて３勝目が舞い込んだ。「立ち上がりが良くなかった」という課題と反省を胸に、引き締まった表情で前を向いた。

序盤は苦しい投球を強いられた。１点の援護を受けて臨んだ初回に４安打を浴びて、あっさりと逆転を許した。二回も８番・鵜飼に直球を捉えられてバックスクリーン左へ被弾。今季は８登板で序盤に失点した試合は６度目となった。課題克服は次回以降へと持ち越された。

三回からはカーブやチェンジアップを多く投じて配球を変化。今季初めてバッテリーを組んだ石原は「配球面で（打者への）入り方とかを話しながら、尻上がりに調子を上げてくれた。すごいナイスピッチングだったと思う」と称賛した。同い年コンビで試合をつくり、森下自身は中日戦で２４年８月３日以来６５８日ぶりの勝利。ビジターゲームでの自らの連敗も９で止まった。

先発陣では栗林が右内転筋の違和感で登録抹消。森下が担う役割が今後、さらに大きくなる可能性がある。「チームのために腕を振れたら」と右腕。背番号１８を背負う自覚が言葉からにじみ出た。