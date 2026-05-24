『風、薫る』第9週 直美とりんは、フユの夫がけがで働けず家にいることを知り…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第9週「看病婦とアメ」が、25日にスタートする。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第9週「看病婦とアメ」のあらすじ
看病婦・フユ（猫背椿）の手術介助の技術を目の当たりにしたりん（見上愛）は、教えを乞うがその代わりにお金を要求される。そんなある日、直美（上坂樹里）とりんは、フユの夫・康介（じろう）がけがで働けず家にいることを知る。二人は休みの日にフユの家を訪れ、康介の看護をすることを引き受けるが・・。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第9週「看病婦とアメ」のあらすじ
看病婦・フユ（猫背椿）の手術介助の技術を目の当たりにしたりん（見上愛）は、教えを乞うがその代わりにお金を要求される。そんなある日、直美（上坂樹里）とりんは、フユの夫・康介（じろう）がけがで働けず家にいることを知る。二人は休みの日にフユの家を訪れ、康介の看護をすることを引き受けるが・・。