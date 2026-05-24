汗ばむ夜の枕問題、ニオイの限界を迎える前に“入れ替える”が吉「丸洗いできる枕が安心」
汗ばむ季節になると気になるのが、枕のニオイ。毎日枕カバーを替えていても、寝汗や皮脂は枕本体にたまっているかも…と考えると、不安になる人も多いはず。とくに夏は、顔や首まわりが蒸れやすく、枕の清潔感が睡眠中の快適さにも関わってくる。そこで取り入れたいのが、本体まで洗える“丸洗いOKの枕”。清潔さと寝心地を両立した枕が増えている。今回は、夏の寝汗・ニオイ対策にも頼れるおすすめの洗える枕を紹介する。
【写真】通気性が良く、高さ調節もできる、洗える枕
■nishikawa【西川】 スリープフィットネス 枕 洗える ソフトパイプ
洗えるソフトパイプを使用した、清潔に使いやすい枕。ほどよい弾力性があり、頭・首・肩まわりにフィットしやすい設計のため、仰向き寝にも横向き寝にも対応しやすいのが魅力だ。パイプ素材は通気性がよく、汗ばむ季節でもムレ感を軽減しやすい。さらに高さ調整ができるため、自分の寝姿勢や好みに合わせて使いやすいのもポイント。寝汗やニオイが気になりやすい夏に、まず候補に入れたい王道ブランドの洗える枕だ。
●おすすめポイント
・洗えるソフトパイプで清潔に使いやすい
・高さ調整可能で好みの寝心地に近づけやすい
・仰向き寝、横向き寝のどちらにも対応しやすい
■ニトリ ホテルスタイル枕 Nホテル3 スタンダード 洗濯機OK
ふんわりとした寝心地が好きな人におすすめ。やわらかく包み込まれるような感触で、ホテルの枕のようなリラックス感を自宅でも味わいやすい。洗濯機OKなので、寝汗や皮脂、ニオイが気になったときに手入れしやすいのも夏にはうれしいポイント。抗菌防臭仕様のため、清潔感を重視したい人にも向いている。パイプ枕のような硬さが苦手な人や、ふわっとしたボリューム感のある枕を選びたい人にぴったりだ。
●おすすめポイント
・洗濯機OKでお手入れしやすい
・抗菌防臭仕様で夏のニオイ対策にも使いやすい
・ホテルライクなふんわり感を楽しめる
■日本製 高さ調整 消臭 抗菌 パイプ中芯枕 活性炭パイプ
寝汗やニオイ対策をしっかり意識したい人に注目なのが、活性炭パイプを使用した日本製の洗える枕。パイプ素材ならではの通気性があり、湿気がこもりにくいのが特徴だ。さらに消臭・抗菌をうたう仕様で、夏の枕のニオイが気になる人にも選びやすい。中材の量を調整できるため、高め・低めなど好みの高さに近づけやすいのも魅力。しっかりめの寝心地が好きな人や、ふわふわ系よりも安定感のある枕を求める人におすすめしたい。
●おすすめポイント
・活性炭パイプ入りでニオイ対策を意識しやすい
・通気性がよく、汗ばむ季節にも使いやすい
・高さ調整可能で自分好みに合わせやすい
■整眠ラボ 枕 国産 高級ホテル仕様 丸洗い可能
ふわふわとした高級ホテル仕様の寝心地をうたう、丸洗い可能な枕。大きめサイズで頭をゆったり預けやすく、寝返りを打っても枕から落ちにくい安心感がある。高さ調整ができるため、首まわりのフィット感を自分好みに整えやすいのもポイント。ふんわり系の枕は汗やニオイが気になることもあるが、丸洗いできるタイプなら、夏でも清潔に使いやすい。寝室に置いたときの見た目にもこだわりたい人や、ホテルライクな寝心地を求める人に向いている。
●おすすめポイント
・丸洗い可能で清潔に保ちやすい
・高級ホテル仕様のふわふわ感を楽しめる
・高さ調整でき、好みの寝心地に近づけやすい
■ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 至極
話題性のある枕を選びたいなら、「ヒツジのいらない枕」もチェックしたい。独自素材による弾力感で、低反発と高反発のよさをあわせ持つような寝心地を目指したアイテム。寝返りのしやすさを重視したい人や、一般的な綿・パイプ枕とは違う感触を試したい人に向いている。丸洗いOKなので、汗をかきやすい季節でも清潔に使いやすいのが魅力。テンセル枕カバー付きで、肌あたりのよさを求める人にもおすすめ。夏の寝室を快適に整えたい人の買い替え候補として注目したい枕だ。
●おすすめポイント
・丸洗いOKで夏も清潔に使いやすい
・弾力感のある独自の寝心地が魅力
・寝返りのしやすさを重視したい人にもおすすめ
夏は、寝汗や皮脂で枕のニオイが気になりやすい季節。枕カバーをこまめに洗うだけでなく、枕本体まで洗えるものを選ぶことで、寝室の清潔感はぐっと保ちやすくなる。
ニオイが気になって眠りに集中できない、枕の清潔さが気になる、夏の寝具を見直したい。そんな人は、“洗える枕”を取り入れて、汗ばむ夜も快適に過ごせる寝室環境を整えてみてほしい。
■nishikawa【西川】 スリープフィットネス 枕 洗える ソフトパイプ
洗えるソフトパイプを使用した、清潔に使いやすい枕。ほどよい弾力性があり、頭・首・肩まわりにフィットしやすい設計のため、仰向き寝にも横向き寝にも対応しやすいのが魅力だ。パイプ素材は通気性がよく、汗ばむ季節でもムレ感を軽減しやすい。さらに高さ調整ができるため、自分の寝姿勢や好みに合わせて使いやすいのもポイント。寝汗やニオイが気になりやすい夏に、まず候補に入れたい王道ブランドの洗える枕だ。
●おすすめポイント
・洗えるソフトパイプで清潔に使いやすい
・高さ調整可能で好みの寝心地に近づけやすい
・仰向き寝、横向き寝のどちらにも対応しやすい
■ニトリ ホテルスタイル枕 Nホテル3 スタンダード 洗濯機OK
ふんわりとした寝心地が好きな人におすすめ。やわらかく包み込まれるような感触で、ホテルの枕のようなリラックス感を自宅でも味わいやすい。洗濯機OKなので、寝汗や皮脂、ニオイが気になったときに手入れしやすいのも夏にはうれしいポイント。抗菌防臭仕様のため、清潔感を重視したい人にも向いている。パイプ枕のような硬さが苦手な人や、ふわっとしたボリューム感のある枕を選びたい人にぴったりだ。
●おすすめポイント
・洗濯機OKでお手入れしやすい
・抗菌防臭仕様で夏のニオイ対策にも使いやすい
・ホテルライクなふんわり感を楽しめる
■日本製 高さ調整 消臭 抗菌 パイプ中芯枕 活性炭パイプ
寝汗やニオイ対策をしっかり意識したい人に注目なのが、活性炭パイプを使用した日本製の洗える枕。パイプ素材ならではの通気性があり、湿気がこもりにくいのが特徴だ。さらに消臭・抗菌をうたう仕様で、夏の枕のニオイが気になる人にも選びやすい。中材の量を調整できるため、高め・低めなど好みの高さに近づけやすいのも魅力。しっかりめの寝心地が好きな人や、ふわふわ系よりも安定感のある枕を求める人におすすめしたい。
●おすすめポイント
・活性炭パイプ入りでニオイ対策を意識しやすい
・通気性がよく、汗ばむ季節にも使いやすい
・高さ調整可能で自分好みに合わせやすい
■整眠ラボ 枕 国産 高級ホテル仕様 丸洗い可能
ふわふわとした高級ホテル仕様の寝心地をうたう、丸洗い可能な枕。大きめサイズで頭をゆったり預けやすく、寝返りを打っても枕から落ちにくい安心感がある。高さ調整ができるため、首まわりのフィット感を自分好みに整えやすいのもポイント。ふんわり系の枕は汗やニオイが気になることもあるが、丸洗いできるタイプなら、夏でも清潔に使いやすい。寝室に置いたときの見た目にもこだわりたい人や、ホテルライクな寝心地を求める人に向いている。
●おすすめポイント
・丸洗い可能で清潔に保ちやすい
・高級ホテル仕様のふわふわ感を楽しめる
・高さ調整でき、好みの寝心地に近づけやすい
■ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 至極
話題性のある枕を選びたいなら、「ヒツジのいらない枕」もチェックしたい。独自素材による弾力感で、低反発と高反発のよさをあわせ持つような寝心地を目指したアイテム。寝返りのしやすさを重視したい人や、一般的な綿・パイプ枕とは違う感触を試したい人に向いている。丸洗いOKなので、汗をかきやすい季節でも清潔に使いやすいのが魅力。テンセル枕カバー付きで、肌あたりのよさを求める人にもおすすめ。夏の寝室を快適に整えたい人の買い替え候補として注目したい枕だ。
●おすすめポイント
・丸洗いOKで夏も清潔に使いやすい
・弾力感のある独自の寝心地が魅力
・寝返りのしやすさを重視したい人にもおすすめ
夏は、寝汗や皮脂で枕のニオイが気になりやすい季節。枕カバーをこまめに洗うだけでなく、枕本体まで洗えるものを選ぶことで、寝室の清潔感はぐっと保ちやすくなる。
ニオイが気になって眠りに集中できない、枕の清潔さが気になる、夏の寝具を見直したい。そんな人は、“洗える枕”を取り入れて、汗ばむ夜も快適に過ごせる寝室環境を整えてみてほしい。