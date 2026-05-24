◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節 いわき０―０（４PK２）藤枝（２３日・藤枝サ）

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはホームで行われたＪ２いわき戦を０―０で突入したＰＫ戦の末、２―４で落とした。特別大会リーグ戦を３連勝で締めくくることはできなかった。勝ち点で並んでいたいわきとの直接対決を落としたことで、順位は４位から５位に後退した。Ｊ２ジュビロ磐田は、Ｊ２札幌に１―０で勝利し８位とした。３０日からのプレーオフラウンドでＪ２・Ｊ３全４０チームの最終順位を決める。

後半は流れを取り戻したものの、最後までゴールをこじ開けることはできなかった。勝てば２位浮上も見えていただけに悔しさの残る一戦となったが、槙野智章監督（３９）は「サッカーはそういうところも面白い。たくさんの課題と収穫があった試合だった」と前向きに振り返る。走力や戦術理解度など、積み上げてきたものを発揮できたシーンもあったと手応えを口にした。

昨季リーグ戦での１試合平均は得点１・０８、失点１・３２だったが、今大会は得点１・１６、失点０・９５とＪ３クラブも参加する中ではあるが数値は改善。チーム得点王（６点）のＦＷ真鍋隼虎（２２）をはじめ、大卒ルーキーなど若手を積極的に起用してきた。指揮官は「まだプレーに波はあるが、大化けしてくれた」と述べ、新シーズンに向けたＪ１昇格への基盤づくりに手応えを示した。

プレーオフラウンドは、各４グループの同順位チーム同士によるノックアウト方式で２試合を実施する。第１戦はＥＡＳＴ―ＡのＪ３相模原とのアウェー戦（３０日または３１日）。第２戦はＷＥＳＴの同順位対決第１戦の結果に応じた相手と対戦し、最終順位を決定する。真鍋は「プレーオフで勝つことが、このモヤモヤを晴らすことにつながる。いい準備をしていきたい」と前を向いた。（伊藤 明日香）