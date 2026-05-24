◆米大リーグ レッドソックス２―４ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ツインズ戦の先発を外れ、２試合連続ベンチスタート。３点を追う９回１死一、二塁で代打出場した。

一発出れば同点の場面だったが、２ボール１ストライクから右腕モリスの９５・３マイル（約１５３・４キロ）シンカーを打たされて二ゴロに倒れた。二塁封殺で吉田は一塁に残ったが、代走を送られて退いた。前日に続いて代打で２試合連続無安打となった。その後チームは１点を返したが、最後は２死満塁からデュランが見逃し三振に倒れて２連敗。２２勝２９敗となり、この日の試合が雨天中止となったア・リーグ東地区最下位のオリオールズに並ばれた。

この日の試合前、トレーシー暫定監督はスタメン起用に関して「マサ（吉田）もミッキー（ギャスパー）も左打席からいい内容の打席を重ねており、簡単な選択ではないけど、どちらかを選ばなければならない。今日の打線を固定するわけではないし、状況は変わるかもしれないが、今日はこう戦う」と説明。今季年俸１８６０万ドル（約２９億６０００万円）の吉田に対し、ギャスパーはメジャー最低年俸７８万ドル（約１億２０００万円）。ただ、コーラ前監督解任後も吉田の出番は増えず、アンソニーが右手首痛で５月７日（同８日）に負傷者リスト入りしたが、代わりにギャスパーがそのスポットに入っている。