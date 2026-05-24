◆静岡県高校総体サッカー▽３回戦 聖隷クリストファー１―０富士市立（２３日、富士市立高グラウンド）

３回戦７試合が行われた。聖隷クリストファーがシード校の富士市立を１―０で破り、４強入りした２０２４年以来、２年ぶりの８強入り。後半３６分に途中出場したＭＦ藤山りゅう（１年）が、直後に決勝点を奪った。静岡学園は７―０で清水桜が丘に快勝。東海大静岡翔洋が登場する準々決勝は３０日に行われる。

聖隷の背番号１６・藤山が大仕事をやってのけた。両校無得点で迎えた後半３６分にピッチに立つと、直後にチャンスがやってきた。先輩のスルーパスに反応して左サイドを抜け出し、相手ＧＫとの１対１を冷静に流し込んだ。

主力の３年生ＦＷが負傷しており攻撃陣が手薄。この日は１年生３人がスタメンを務めていた。それでも全員が走り回り、粘り強く守り続けた。そして「シュートを打っていけ！」と小阪昭典監督（５０）に送り出されたルーキーが土壇場で活躍した。声援を送り続けた仲間の元に走り、もみくちゃにされた藤山は「公式戦初ゴールです。うれしい」と声を弾ませた。

この１点を全員で守り抜いた。ファウルが増え、何度もＦＫを与えたが、ＧＫ山本隼大（３年）が「かかって来い！、という気持ちでした」とパンチングで防ぐなど、好セーブを連発した。チームは昨季、県ＡリーグからＢに降格。相手はプリンスリーグで、２カテゴリー離れているが、「だからこそ意地でも勝ちたかった」とうなずいた。

２年ぶりの４強入りを懸けて、準々決勝では藤枝東と当たる。２年前の準決勝では、２―０から追いつかれてＰＫ戦で黒星。昨秋も県選手権決勝トーナメント初戦で当たり、１―２で敗れた因縁の相手だ。「何回でもぶつかっていく」と監督は闘志をのぞかせた。

頼れる守護神も「２年前の試合はスタンドで見ていて、よく覚えています。楽しみ」と笑顔。先輩たちの思いも背負って、名門に立ち向かう。（里見 祐司）