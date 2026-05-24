秀吉が死罪を命じられるのは2度目だが

武田信玄（高嶋政伸）亡きあと、織田信長（小栗旬）にとってやっかいな存在は上杉謙信（工藤潤矢）だった。その謙信が能登（石川県北部）に侵攻し、さらに南下しようとしたため、七尾城（石川県七尾市）を守っていた長続連は信長に救援を求めた。信長も謙信の南下は食い止めたいので、同じ北陸の北庄城（福井市）を居城とする柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする、4万の援軍が送られた。天正5年（1577）8月のことだった。

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この戦いは、結論を先にいえば、七尾城が落城したのを知らずに突き進んだ織田軍が、翌9月に手取川（石川県白山市）で、1,000人以上の戦死者を出す大敗を喫している。

秀吉を演じる池松壮亮

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第19回「過去からの刺客」（5月17日放送）では、羽柴秀吉（池松壮亮）が、勝家が総大将を務める上杉攻めに加わった。上に記したのはこの「上杉攻め」のことである。そしてドラマで描かれたように、作戦をめぐって秀吉は勝家と対立し、戦線を離脱するという賭けに出る。

第20回「本物の平蜘蛛」（5月24日放送）では、秀吉が勝手に帰陣してしまったのを知った信長の、怒りの咆哮が響き渡る。しかも、怒りが頂点に達した信長は、秀吉に「死罪」を宣告してしまう。

信長が秀吉に死罪を申し渡す場面が描かれるのは、『豊臣兄弟！』ではこれが2回目になる。前回は第16回「覚悟の比叡山」（4月26日放送）で、比叡山延暦寺の焼き討ち後のことだった。信長が延暦寺焼き討ちを明智光秀（要潤）に命じた際、志願してそれに加わった秀吉だったが、いざ比叡山に入ると、女性や子供たちは逃がそうとした。それがバレて信長は秀吉に切腹を命じたのだ。

たしかに軍令違反は、戦国時代には重い罪とされた。戦国時代の合戦は、主君にとっても家臣にとっても家の存亡がかかっていた。それだけに組織の規律が重視され、背けば重い罪を課せられることも珍しくなかった。

しかし、信長がいくら苛烈な性格だからといって、すでに織田家の重臣になっている秀吉に、死罪を命じたとは考えられない。

軍令違反で重臣に死罪、は例がない

たとえば、徳川家康の後継者の秀忠が、関ヶ原に向かう途上で真田昌幸が守る上田城を攻めた際のこと。秀忠は父から「上田城を深追いせず急いで西進せよ」と命じられていたが、小競り合いが「深追い」に発展し、結果的に、秀忠の軍は関ヶ原合戦に遅参してしまった。このとき、秀忠に帯同していた家康重臣の本多正信は、現場を指揮していた大久保忠隣の隊の旗奉行、杉浦惣佐衛門に切腹を命じている。

しかし、これほど重い処分は例外で、一般にはもっとも重い処罰で改易（所領没収）、続いて蟄居や謹慎、または一時的な隠居（家督を子などに譲らされる）などだった。

ましてや、秀吉はすでに織田家の重臣であった。天正元年（1573）9月1日に浅井家が滅亡すると、その旧領の北近江（滋賀県北部）3郡12万石を所領としてあたえられ、琵琶湖岸に長浜城を築いていた。すでに城持ちの大大名だったのである。しかも、浅井家の本拠地であった小谷城（滋賀県長浜市）を落城させたのは、まさに秀吉の功績で、それこそ織田家の存亡が秀吉にかかっている面があった。

秀吉が勝家のもとから勝手に帰陣したのも、織田家における自分の力を知っていればこそ、であろう。そして信長も、そういう秀吉に頼っている以上、死罪を申し渡すことなどできたはずがない。

実際、太田牛一の『信長公記』にも、次のように書かれているにすぎない。〈羽柴秀吉は柴田勝家と意見が合わず、許可も得ずに陣を解いて、引き揚げてしまった。信長は、けしからぬことと激怒した。秀吉は進退に窮した〉（中川太古訳、以下同）。

重臣の佐久間信盛は追放されたが

延暦寺が焼き討ちされた元亀2年（1571）9月には、秀吉はまだ城持ち大名ではなかった。とはいえ、前年に浅井長政に裏切られて越前（福井県北東部）から逃げた「金ヶ崎の退き口」で殿（しんがり）を務めて以降、織田家の重臣としての地位をたしかなものにしていた。織田家になくてはならない家臣に対し、信長が切腹を命じるわけがない。

それに、秀吉が延暦寺で女や子供を助けようとした、ということ自体、ありえなかった。要は、秀吉を「いい人」に描きすぎている。一例を挙げれば、柴田勝家のもとから無断退却した4カ月後の天正5年（1577）12月、秀吉は毛利攻めを担当し、毛利家にとって最前線の城だった上月城（兵庫県佐用町）を攻め落とした。

このとき城兵を虐殺したのはもちろん、毛利家への見せしめとして、城内にいた女性を磔刑に処し、子供を串刺しにしている。目的のためには手段を選ばないのが秀吉で、だからこそ、のちに天下をとれたのである。

信長が重臣を罰した例はある。天正8年（1580）8月、信長は父の信秀の代から織田家に仕え、筆頭家老であり畿内方面の軍団長でもあった佐久間信盛に「19カ条の折檻状」を突きつけた。織田家から追放された信盛は、嫡男の信栄と少数の家臣とともに高野山に入っている。天正4年（1576）以降、大坂本願寺の最前線をまかされながら、成果が少なかったことが原因だとされる。

「19カ条の折檻状」には、「30年も奉公しながら比類ない功名が一度もない」という旨が記されている。大げさな表現だが、おそらくは小さなわだかまりが重なった結果だと思われる。

いずれにせよ、信長は信盛のことが、よほど気に入らなくなったと思われるが、それでも処分としては、せいぜい追放であった。信長ほどの戦略家が、天下一統のためにその能力が欠かせない秀吉に、怒りにまかせて死罪を命ずるなど、あろうはずがない。

信長は謀反人も説得しようとした

信長は力がある武将は尊重した。天正6年（1578）10月、三木城（兵庫県三木市）の攻防戦で秀吉の軍勢に加わっていた荒木村重が、突如、居城の有岡城（兵庫県伊丹市）に籠って、信長に反旗をひるがえした。そのときの信長の反応は、『信長公記』によれば、以下のようなものだった。

〈信長はただちには信じがたく、「何の不足があってのことか。言い分があるのなら、申し出るがよい」と、松井友閑・明智光秀・万見重元を派遣して伝えさせた。返事は「野心は少しもございません」とのことだったので、信長は喜び「母親を人質としてこちらへ預け、差し支えなければ出仕せよ」と伝えた。しかし、実のところ荒木は謀反を企てていたので出仕しなかった〉

謀反を起こしたと聞いても、言い分を聞こうとしている。また、謀反を企てたとハッキリしたのち、まだ説得を試みている。

〈ここでも信長は、明智光秀・羽柴秀吉・松井友閑を派遣して説得させたが、荒木は応じなかった〉

『豊臣兄弟！』では、延暦寺の焼き討ち後に「切腹」を命じられたときは、秀吉は弟の秀長（仲野太賀）とともに、命を賭して浅井方だった宮部継潤を調略し、織田方に寝返らせようとした。勝手に帰陣したあとは、反旗をひるがえした松永久秀（竹中直人）を、まさに命がけで説得しようとする。

信長から死罪を命じられた、という設定にしたほうが、ドラマではその後の秀吉や秀長の行動に切迫感が生じて、都合がいいのはわかる。しかし、信長の判断はもっと戦略的で、怒りにまかせて、大事な重臣に死罪を命じたりはしなかった。秀吉はもっとしたたかで、主君のためには命をも惜しまない忠義な武将などではない。自分が得をするために行動し、そのためには手段を選ばなかった。

信長は激烈で、秀吉は明るいお調子者、というのは歴史ドラマでお決まりのパターンではあるが、ともにもっと戦略家だった。『豊臣兄弟！』を見るときも、その辺りは頭に入れておいたほうがいい。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部