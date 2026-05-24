ブルワーズのパット・マーフィー監督（67）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャース戦前に会見に臨み、大谷翔平投手（31）への対策について話した。

前日の試合では、大谷に対して1安打1四球を与え、犠飛による打点も許した。他の打者を封じたことによって打線を分断し、勝利を収めたが、大谷を抑えることが勝利への最短距離には違いない。「もちろん、大谷には左投手を当てたいと思っている」と対策の一端を口にした。

昨年はリーグ優勝決定シリーズで対戦し、第4戦では投打二刀流出場の大谷に3本塁打、10奪三振の超人的活躍を見せられ、0勝4敗で敗れた。左投手に攻略の活路を求めるが、大谷の凄さを体感しただけに「ただ左ならいいわけじゃない。いい左腕でなければいけないし、しっかりといい球を投げなければいけない。なぜなら、すごい打者だからだ」と言う。

「左投手でも右投手でも、両投げの投手が相手でも関係ない。とにかく打てる選手なんだ。だからこそ、しっかり球を投げ込まないといけない」と最大限の敬意を示す。「彼が史上最高クラスの選手であること、そしてこのゲームで打つことがどれだけ難しいかを示しているとも思う」と現段階では本調子ではないことは認識した上で「今年の彼の成績を見れば分かる。史上最高の選手と言ってもいいくらいだし、それでも簡単ではないんだ。とはいえ、現時点ではやはり左投手を使いたいと思っている」と抑えるために全力を尽くす構えを見せた。