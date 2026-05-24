「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神が４連勝で今季最多の貯金１０とした。先発・村上頌樹投手は３安打で今季初完投初完封となる３勝目を挙げた。打線はドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が五回に中前へプロ初の決勝打となる先制２点適時打を放った。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は村上について「失投がほぼなく、投球面で隙がなかった。味方のミスにも動じず抑える姿はさすがエース」と絶賛した

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村上投手は見事な３安打完封勝利でした。振り返ると、まず投球面では隙がなかったですよね。よく打者目線で、失投を逃さずにという表現が使われたりしますが、そういったボールがほぼなかったなと。

初回の浅野選手の二塁打は打ち取っていた当たりで、八回の大城選手の安打は一塁ベースに当たったもの。九回の丸選手の右前打は内角の厳しいコースを打たれたもので、投げミスではなかったので。もちろん狙い通りではないボールもあったと思いますが、村上投手の場合、それが痛手になりづらいですね。

それは仮に投げミスがあったとしても、外角を狙ったものが真ん中に入ることや、内角を狙ったものが真ん中に入るということがほぼなく、外角であればそのまま外角のボール、内角であればそのまま内角のボールとなることがほとんどだからです。しっかりとコースに投げることへの意識の高さが見えますよね。

あとは初回の浅野選手の打球に対して守備のミスがあった中、表情を変えることなく、動揺する様子もなく抑えた姿は、さすがエースだなと思いましたし、初回１死三塁の場面で前進守備を敷いた采配も良かったですね。藤川監督は球場の芝の特性も考えたそうですが、期待通りに内野ゴロを打たせたバッテリーも見事でした。