“ポツンと一軒家”に住む88歳女性、その周りにたくさんの猫！かわいい姿にスタジオほっこり

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

5月24日（日）は、ゲストに立川晴の輔と片山友希を迎えて放送される。

大分県で木々に埋もれるようにひっそりと建つ一軒家を発見。

最寄りの集落へと向かった捜索隊は、草刈り中の住人に声をかけて衛星写真を確認してもらう。すると、「場所はわかるけれど、行ったことがないし、この辺りに家なんてあったかなあ」と、住民の方でもあまり行かないエリアのようだ。

目指す一軒家までの道のりを教えてもらった捜索隊。山道を進むと、辺り一面を山に囲まれた古民家を見つける。

そこで迎えたのは、にこやかな笑顔が印象的な女性（88歳）と、「たまたまシイタケの収穫に来ていたんです」と話す息子（59歳）。

この地で一人暮らしをしているという女性は、捜索隊の質問にも元気に答えていたが、実は6年前に大病を患い生死をさまよったのだとか。集落への引っ越しを考えたそうだが、生まれ育ったこの地を離れたくないという。

「もうすぐしたら、山が青葉になるんですよ。秋には赤や黄色に色づいてね。ここでずーっと仕事をしてきましたから」。そう語る女性の周囲にはたくさんの猫たちが。

ニコニコと笑いながら丁寧に日々を暮らす女性と、その周囲をついて回るかわいい猫たちの姿に、スタジオはほっこりとした空気に包まれる。