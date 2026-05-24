開催：2026.5.24

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 10 - 3 [Wソックス]

MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するWソックスの先発投手はブライアン・ハドソンで試合は開始した。

4回裏、3番 ケイシー・シュミット 5球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 1-0 CWS、6番 ダニエル・スザック 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-0 CWS

5回表、9番 ドルー・ロモ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SF 3-1 CWS、1番 サム・アントナッチ 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 SF 3-2 CWS、3番 ミゲル・バルガス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 SF 3-3 CWS

5回裏、3番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 5-3 CWS、8番 ハリソン・ベーダー 5球目を打ってセンターへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 SF 9-3 CWS

8回裏、1番 ウィリー・アダメス 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 10-3 CWS

試合は10対3でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのマシュー・ゲージで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで0勝5敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.240となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 08:01:04 更新