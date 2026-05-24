信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、東電ＨＤ、日産自
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -12,861 116,217 14.59
２．<9501> 東電ＨＤ -3,576 96,225 58.84
３．<7201> 日産自 -3,155 31,604 15.25
４．<7211> 三菱自 -2,773 9,314 8.36
５．<9984> ＳＢＧ -2,085 27,810 4.75
６．<5202> 板硝子 -2,056 7,293 838.30
７．<6702> 富士通 -1,745 6,980 40.25
８．<8058> 三菱商 -1,740 3,802 3.09
９．<6594> ニデック -1,667 5,241 9.25
10．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,643 35,141 18.28
11．<6526> ソシオネクス -1,377 6,214 5.47
12．<9434> ＳＢ -1,328 28,905 7.27
13．<7751> キヤノン -1,276 2,947 19.61
14．<6966> 三井ハイテク -1,238 2,672 6.24
15．<2001> ニップン -1,158 22 0.23
16．<7272> ヤマハ発 -1,085 2,586 5.53
17．<9843> ニトリＨＤ -1,051 2,726 4.78
18．<5802> 住友電 -1,044 2,242 14.92
19．<3382> セブン＆アイ -971 5,530 5.22
20．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -956 14,083 1.41
21．<1963> 日揮ＨＤ -953 1,767 19.33
22．<4005> 住友化 -948 7,670 6.63
23．<8410> セブン銀 -923 8,111 1.73
24．<2914> ＪＴ -870 2,021 6.76
25．<8604> 野村 -824 15,850 62.65
26．<6479> ミネベア -815 2,352 13.74
27．<1893> 五洋建 -808 1,329 14.69
28．<6753> シャープ -788 5,783 2.27
29．<7733> オリンパス -772 1,094 5.41
30．<7012> 川重 -739 16,557 13.98
31．<5713> 住友鉱 -738 2,089 12.95
32．<6503> 三菱電 -736 2,593 7.06
33．<4902> コニカミノル -735 3,281 22.33
34．<3765> ガンホー -694 183 0.88
35．<7267> ホンダ -691 12,289 9.43
36．<4344> ソースネクス -682 6,795 2.23
37．<6902> デンソー -671 2,833 8.87
38．<5074> テスＨＤ -654 4,127 1.39
39．<4689> ラインヤフー -651 15,842 23.97
40．<6140> 旭ダイヤ -645 2,521 6.34
41．<8031> 三井物 -630 2,145 8.81
42．<6701> ＮＥＣ -625 12,518 66.76
43．<6965> ホトニクス -619 3,809 11.29
44．<3315> 日本コークス -618 13,349 3.34
45．<5957> 日東精 -584 216 12.46
46．<8309> 三井住友トラ -567 824 12.45
47．<9433> ＫＤＤＩ -541 1,487 1.79
48．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -522 4,557 1.94
49．<2432> ディーエヌエ -516 3,186 22.94
50．<2982> ＡＤＷＧ -516 3,497 5.60
株探ニュース
※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -12,861 116,217 14.59
２．<9501> 東電ＨＤ -3,576 96,225 58.84
３．<7201> 日産自 -3,155 31,604 15.25
４．<7211> 三菱自 -2,773 9,314 8.36
５．<9984> ＳＢＧ -2,085 27,810 4.75
６．<5202> 板硝子 -2,056 7,293 838.30
７．<6702> 富士通 -1,745 6,980 40.25
８．<8058> 三菱商 -1,740 3,802 3.09
９．<6594> ニデック -1,667 5,241 9.25
10．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,643 35,141 18.28
11．<6526> ソシオネクス -1,377 6,214 5.47
12．<9434> ＳＢ -1,328 28,905 7.27
13．<7751> キヤノン -1,276 2,947 19.61
14．<6966> 三井ハイテク -1,238 2,672 6.24
15．<2001> ニップン -1,158 22 0.23
16．<7272> ヤマハ発 -1,085 2,586 5.53
17．<9843> ニトリＨＤ -1,051 2,726 4.78
18．<5802> 住友電 -1,044 2,242 14.92
19．<3382> セブン＆アイ -971 5,530 5.22
20．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -956 14,083 1.41
21．<1963> 日揮ＨＤ -953 1,767 19.33
22．<4005> 住友化 -948 7,670 6.63
23．<8410> セブン銀 -923 8,111 1.73
24．<2914> ＪＴ -870 2,021 6.76
25．<8604> 野村 -824 15,850 62.65
26．<6479> ミネベア -815 2,352 13.74
27．<1893> 五洋建 -808 1,329 14.69
28．<6753> シャープ -788 5,783 2.27
29．<7733> オリンパス -772 1,094 5.41
30．<7012> 川重 -739 16,557 13.98
31．<5713> 住友鉱 -738 2,089 12.95
32．<6503> 三菱電 -736 2,593 7.06
33．<4902> コニカミノル -735 3,281 22.33
34．<3765> ガンホー -694 183 0.88
35．<7267> ホンダ -691 12,289 9.43
36．<4344> ソースネクス -682 6,795 2.23
37．<6902> デンソー -671 2,833 8.87
38．<5074> テスＨＤ -654 4,127 1.39
39．<4689> ラインヤフー -651 15,842 23.97
40．<6140> 旭ダイヤ -645 2,521 6.34
41．<8031> 三井物 -630 2,145 8.81
42．<6701> ＮＥＣ -625 12,518 66.76
43．<6965> ホトニクス -619 3,809 11.29
44．<3315> 日本コークス -618 13,349 3.34
45．<5957> 日東精 -584 216 12.46
46．<8309> 三井住友トラ -567 824 12.45
47．<9433> ＫＤＤＩ -541 1,487 1.79
48．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -522 4,557 1.94
49．<2432> ディーエヌエ -516 3,186 22.94
50．<2982> ＡＤＷＧ -516 3,497 5.60
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