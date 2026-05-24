　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月15日信用買い残の5月1日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1563銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-12,861　　116,217　　 14.59
２．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-3,576　　 96,225　　 58.84
３．<7201> 日産自 　　　 　　-3,155　　 31,604　　 15.25
４．<7211> 三菱自 　　　 　　-2,773　　　9,314　　　8.36
５．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-2,085　　 27,810　　　4.75
６．<5202> 板硝子 　　　 　　-2,056　　　7,293　　838.30
７．<6702> 富士通 　　　 　　-1,745　　　6,980　　 40.25
８．<8058> 三菱商 　　　 　　-1,740　　　3,802　　　3.09
９．<6594> ニデック 　　 　　-1,667　　　5,241　　　9.25
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-1,643　　 35,141　　 18.28
11．<6526> ソシオネクス　　　-1,377　　　6,214　　　5.47
12．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-1,328　　 28,905　　　7.27
13．<7751> キヤノン 　　 　　-1,276　　　2,947　　 19.61
14．<6966> 三井ハイテク　　　-1,238　　　2,672　　　6.24
15．<2001> ニップン 　　 　　-1,158　　　　 22　　　0.23
16．<7272> ヤマハ発 　　 　　-1,085　　　2,586　　　5.53
17．<9843> ニトリＨＤ 　 　　-1,051　　　2,726　　　4.78
18．<5802> 住友電 　　　 　　-1,044　　　2,242　　 14.92
19．<3382> セブン＆アイ　　　　-971　　　5,530　　　5.22
20．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　　-956　　 14,083　　　1.41
21．<1963> 日揮ＨＤ 　　 　　　-953　　　1,767　　 19.33
22．<4005> 住友化 　　　 　　　-948　　　7,670　　　6.63
23．<8410> セブン銀 　　 　　　-923　　　8,111　　　1.73
24．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　-870　　　2,021　　　6.76
25．<8604> 野村 　　　　 　　　-824　　 15,850　　 62.65
26．<6479> ミネベア 　　 　　　-815　　　2,352　　 13.74
27．<1893> 五洋建 　　　 　　　-808　　　1,329　　 14.69
28．<6753> シャープ 　　 　　　-788　　　5,783　　　2.27
29．<7733> オリンパス 　 　　　-772　　　1,094　　　5.41
30．<7012> 川重 　　　　 　　　-739　　 16,557　　 13.98
31．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-738　　　2,089　　 12.95
32．<6503> 三菱電 　　　 　　　-736　　　2,593　　　7.06
33．<4902> コニカミノル　　　　-735　　　3,281　　 22.33
34．<3765> ガンホー 　　 　　　-694　　　　183　　　0.88
35．<7267> ホンダ 　　　 　　　-691　　 12,289　　　9.43
36．<4344> ソースネクス　　　　-682　　　6,795　　　2.23
37．<6902> デンソー 　　 　　　-671　　　2,833　　　8.87
38．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-654　　　4,127　　　1.39
39．<4689> ラインヤフー　　　　-651　　 15,842　　 23.97
40．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-645　　　2,521　　　6.34
41．<8031> 三井物 　　　 　　　-630　　　2,145　　　8.81
42．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-625　　 12,518　　 66.76
43．<6965> ホトニクス 　 　　　-619　　　3,809　　 11.29
44．<3315> 日本コークス　　　　-618　　 13,349　　　3.34
45．<5957> 日東精 　　　 　　　-584　　　　216　　 12.46
46．<8309> 三井住友トラ　　　　-567　　　　824　　 12.45
47．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-541　　　1,487　　　1.79
48．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-522　　　4,557　　　1.94
49．<2432> ディーエヌエ　　　　-516　　　3,186　　 22.94
50．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-516　　　3,497　　　5.60

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