信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、住友ファーマ、東電ＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -2,316 20,472 2.65
２．<4506> 住友ファーマ -899 430 24.88
３．<9501> 東電ＨＤ -736 1,635 58.84
４．<3903> ｇｕｍｉ -525 694 7.59
５．<3099> 三越伊勢丹 -460 528 0.34
６．<3660> アイスタイル -457 369 15.04
７．<3315> 日本コークス -422 3,999 3.34
８．<285A> キオクシア -330 856 11.63
９．<9984> ＳＢＧ -279 5,853 4.75
10．<5803> フジクラ -268 2,279 8.05
11．<4023> クレハ -260 199 3.13
12．<5801> 古河電 -229 416 3.15
13．<6254> 野村マイクロ -204 268 6.04
14．<3778> さくらネット -175 1,164 2.18
15．<6480> トムソン -162 181 5.65
16．<8558> 東和銀 -162 152 1.89
17．<2146> ＵＴ -161 1,150 6.10
18．<6315> ＴＯＷＡ -157 222 22.59
19．<6701> ＮＥＣ -156 187 66.76
20．<4188> 三菱ケミＧ -155 132 12.35
21．<9535> 広ガス -148 214 0.91
22．<5563> 新日本電工 -146 204 7.20
23．<8338> 筑波銀 -142 593 8.31
24．<2491> Ｖコマース -141 941 0.97
25．<4714> リソー教育Ｇ -140 347 4.44
26．<6920> レーザーテク -133 376 4.40
27．<4062> イビデン -132 632 2.88
28．<8830> 住友不 -132 102 10.27
29．<2931> ユーグレナ -127 2,830 1.23
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -121 258 23.04
31．<3443> 川田テク -119 15 79.72
32．<2871> ニチレイ -118 65 2.57
33．<8698> マネックスＧ -113 237 25.77
34．<8802> 菱地所 -111 235 3.79
35．<6966> 三井ハイテク -108 428 6.24
36．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -107 17 124.99
37．<8550> 栃木銀 -107 145 14.90
38．<5707> 東邦鉛 -106 524 2.52
39．<6472> ＮＴＮ -105 333 3.93
40．<547A> ムニノバＨＤ -104 235 63.67
41．<8368> 百五銀 -102 395 2.44
42．<7071> アンビスＨＤ -102 415 5.55
43．<7011> 三菱重 -100 950 26.18
44．<2181> パーソルＨＤ -97 211 19.05
45．<4063> 信越化 -95 461 4.69
46．<1605> ＩＮＰＥＸ -93 238 16.86
47．<9517> イーレックス -92 301 3.09
48．<6191> エアトリ -92 25 40.16
49．<1803> 清水建 -87 183 6.62
50．<9509> 北海電 -86 2,797 2.66
株探ニュース
※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1563銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -2,316 20,472 2.65
２．<4506> 住友ファーマ -899 430 24.88
３．<9501> 東電ＨＤ -736 1,635 58.84
４．<3903> ｇｕｍｉ -525 694 7.59
５．<3099> 三越伊勢丹 -460 528 0.34
６．<3660> アイスタイル -457 369 15.04
７．<3315> 日本コークス -422 3,999 3.34
８．<285A> キオクシア -330 856 11.63
９．<9984> ＳＢＧ -279 5,853 4.75
10．<5803> フジクラ -268 2,279 8.05
11．<4023> クレハ -260 199 3.13
12．<5801> 古河電 -229 416 3.15
13．<6254> 野村マイクロ -204 268 6.04
14．<3778> さくらネット -175 1,164 2.18
15．<6480> トムソン -162 181 5.65
16．<8558> 東和銀 -162 152 1.89
17．<2146> ＵＴ -161 1,150 6.10
18．<6315> ＴＯＷＡ -157 222 22.59
19．<6701> ＮＥＣ -156 187 66.76
20．<4188> 三菱ケミＧ -155 132 12.35
21．<9535> 広ガス -148 214 0.91
22．<5563> 新日本電工 -146 204 7.20
23．<8338> 筑波銀 -142 593 8.31
24．<2491> Ｖコマース -141 941 0.97
25．<4714> リソー教育Ｇ -140 347 4.44
26．<6920> レーザーテク -133 376 4.40
27．<4062> イビデン -132 632 2.88
28．<8830> 住友不 -132 102 10.27
29．<2931> ユーグレナ -127 2,830 1.23
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -121 258 23.04
31．<3443> 川田テク -119 15 79.72
32．<2871> ニチレイ -118 65 2.57
33．<8698> マネックスＧ -113 237 25.77
34．<8802> 菱地所 -111 235 3.79
35．<6966> 三井ハイテク -108 428 6.24
36．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -107 17 124.99
37．<8550> 栃木銀 -107 145 14.90
38．<5707> 東邦鉛 -106 524 2.52
39．<6472> ＮＴＮ -105 333 3.93
40．<547A> ムニノバＨＤ -104 235 63.67
41．<8368> 百五銀 -102 395 2.44
42．<7071> アンビスＨＤ -102 415 5.55
43．<7011> 三菱重 -100 950 26.18
44．<2181> パーソルＨＤ -97 211 19.05
45．<4063> 信越化 -95 461 4.69
46．<1605> ＩＮＰＥＸ -93 238 16.86
47．<9517> イーレックス -92 301 3.09
48．<6191> エアトリ -92 25 40.16
49．<1803> 清水建 -87 183 6.62
50．<9509> 北海電 -86 2,797 2.66
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