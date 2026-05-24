　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1563銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,316　　 20,472　　　2.65
２．<4506> 住友ファーマ　　　　-899　　　　430　　 24.88
３．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-736　　　1,635　　 58.84
４．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-525　　　　694　　　7.59
５．<3099> 三越伊勢丹 　 　　　-460　　　　528　　　0.34
６．<3660> アイスタイル　　　　-457　　　　369　　 15.04
７．<3315> 日本コークス　　　　-422　　　3,999　　　3.34
８．<285A> キオクシア 　 　　　-330　　　　856　　 11.63
９．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-279　　　5,853　　　4.75
10．<5803> フジクラ 　　 　　　-268　　　2,279　　　8.05
11．<4023> クレハ 　　　 　　　-260　　　　199　　　3.13
12．<5801> 古河電 　　　 　　　-229　　　　416　　　3.15
13．<6254> 野村マイクロ　　　　-204　　　　268　　　6.04
14．<3778> さくらネット　　　　-175　　　1,164　　　2.18
15．<6480> トムソン 　　 　　　-162　　　　181　　　5.65
16．<8558> 東和銀 　　　 　　　-162　　　　152　　　1.89
17．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-161　　　1,150　　　6.10
18．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-157　　　　222　　 22.59
19．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-156　　　　187　　 66.76
20．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-155　　　　132　　 12.35
21．<9535> 広ガス 　　　 　　　-148　　　　214　　　0.91
22．<5563> 新日本電工 　 　　　-146　　　　204　　　7.20
23．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-142　　　　593　　　8.31
24．<2491> Ｖコマース 　 　　　-141　　　　941　　　0.97
25．<4714> リソー教育Ｇ　　　　-140　　　　347　　　4.44
26．<6920> レーザーテク　　　　-133　　　　376　　　4.40
27．<4062> イビデン 　　 　　　-132　　　　632　　　2.88
28．<8830> 住友不 　　　 　　　-132　　　　102　　 10.27
29．<2931> ユーグレナ 　 　　　-127　　　2,830　　　1.23
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-121　　　　258　　 23.04
31．<3443> 川田テク 　　 　　　-119　　　　 15　　 79.72
32．<2871> ニチレイ 　　 　　　-118　　　　 65　　　2.57
33．<8698> マネックスＧ　　　　-113　　　　237　　 25.77
34．<8802> 菱地所 　　　 　　　-111　　　　235　　　3.79
35．<6966> 三井ハイテク　　　　-108　　　　428　　　6.24
36．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-107　　　　 17　　124.99
37．<8550> 栃木銀 　　　 　　　-107　　　　145　　 14.90
38．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-106　　　　524　　　2.52
39．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-105　　　　333　　　3.93
40．<547A> ムニノバＨＤ　　　　-104　　　　235　　 63.67
41．<8368> 百五銀 　　　 　　　-102　　　　395　　　2.44
42．<7071> アンビスＨＤ　　　　-102　　　　415　　　5.55
43．<7011> 三菱重 　　　 　　　-100　　　　950　　 26.18
44．<2181> パーソルＨＤ 　　　　-97　　　　211　　 19.05
45．<4063> 信越化 　　　　　　　-95　　　　461　　　4.69
46．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　-93　　　　238　　 16.86
47．<9517> イーレックス 　　　　-92　　　　301　　　3.09
48．<6191> エアトリ 　　　　　　-92　　　　 25　　 40.16
49．<1803> 清水建 　　　　　　　-87　　　　183　　　6.62
50．<9509> 北海電 　　　　　　　-86　　　2,797　　　2.66

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