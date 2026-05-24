俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったとの報。九死に一生を得た秀吉と羽柴小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨む。唯一無二の茶器「平蜘蛛」を納めれば久秀の謀反は不問、が信長の意向。しかし、破格の条件にもかかわらず、久秀は何故か応じないと言い張る。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

松永久秀は斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。一度「織田信長包囲網」に加わり、許されたものの、再び「信貴山城の戦い」（1577年・天正5年）で反旗を翻した。敗れて自害したが、天下一の茶器「平蜘蛛（ひらぐも）」とともに爆死したとされる。近年は名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

「平蜘蛛」の正式名称は「古天明平蜘蛛（こてんみょうひらぐも）」。低く平らな形状が、蜘蛛が這いつくばっているように見えることが名前の由来とされる。江戸時代初期に成立したとされる軍記物「川角太閤記」によると、久秀は平蜘蛛と自身の首は信長に渡さず、鉄砲の火薬で粉々に、と述べたという。これが爆死の逸話につながったとみられる。