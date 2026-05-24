国内のプラモデル出荷額の8割以上を占める静岡市で、組み立て前のプラモのパーツをイメージしたモニュメントの設置が広がっている。市の魅力発信事業で「プラモニュメント」と名付けられ、これまで「公衆電話」や「新幹線」などがモチーフに。3月に17基目となる「街灯」を新社屋前に据えた「すみや電器」（葵区）の川嶋順太郎社長（43）は「静岡に根ざした企業として、地域のシンボルになれば」と話す。（共同通信＝柿沼亜里沙）

初登場は2021年3月。市が「郵便ポスト」を分解したようなユニークなモニュメントを市役所に設け、JR静岡駅前や国内最大級の模型見本市「静岡ホビーショー」が開かれる施設にも、「模型の世界首都」とアピールする3基を置いた。

モニュメントを設置する企業には、市が経費の一部を補助。信用金庫に「金庫扉」、静岡駅ビルに「新幹線」など、各地に続々と作られ、撮影スポットとしても注目されるようになった。

1926年創業のすみや電器は、電線や配線器具などの卸売業を営み、100周年と今年5月の本社の新社屋移転を記念して設置を決めた。

緑色で幅3メートル、高さ2メートル。実寸大の街灯をモチーフに、電球や照明ポール、メーターボックスなどをかたどり、パーツに見立てた。その一つは夜間、実際に点灯する。川嶋社長は「まちを照らし、地域貢献につながればうれしい」と語る。

市の担当者は「プラモ関連のイベントでアンケートしたところ、9割がモニュメントを知っていると回答した。浸透してきたと手応えを感じている」と胸を張る。「ファン以外にも、プラモのまちだと知ってもらう仕掛けになればいい」と期待を寄せた。