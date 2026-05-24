シーズン終了式典に出席

海外サッカー・イングランド女子1部のエバートンに所属する、なでしこジャパン（女子日本代表）の面々が“大変身”した姿に反響が広がっている。シーズン終了式典に出席したドレスアップの佇まいにネット上では喝采が広がった。

注目を浴びたのは、林穂之香、石川璃音、北川ひかる、籾木結花の4選手が並んだワンシーン。北川は右肩が大胆に露出した濃紺ドレス、石川は胸元が開いた黒ドレスを纏うなど、煌びやかな装いで着飾った。

エバートン女子の公式Xとインスタグラムが実際の写真を公開。ピッチ上で奮闘するイメージから一変した姿に反響が広がった。

「どこの女優かモデルかと思ったら璃音 ひかるもまぁ綺麗や」

「女優かモデルと言われても納得しちゃうな」

「みんな爽やか りおんさん素敵すぎ」

「北川ひかるさんも石川璃音さんも素敵に撮れてるなぁ」

「またユニフォーム姿とは違った魅力がありますね」

「ひかるちゃん、セレブになってる」

エバートン女子は、今季リーグ戦で7勝2分13敗の成績を残し、8位でシーズンを終えた。



（THE ANSWER編集部）