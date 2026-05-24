【しまむら】で40・50代が狙うべきは？ 1,969円以下で高見えが叶う「おすすめバッグ」

バッグを選ぶときは、デザインだけでなく価格や使いやすさも気になるところ。そんな人にチェックしてほしいのが、【しまむら】のライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場しているバッグです。落ち着いたデザインで高見えが狙えるおすすめバッグをご紹介します。

ラフすぎないデザインで上品見え

【しまむら】「バッグ」各\1,639（税込）

軽やかな素材感のフラップショルダーバッグ。装飾をおさえたシンプルなデザインで落ち着いた雰囲気もあり、大人コーデにもなじみやすそう。カジュアルな着こなしにはもちろん、きれいめコーデのはずし役として取り入れるのもおすすめ。表情のある素材感で高見えを狙えて、上品な印象で持てそうです。

シーズンムードを高める編みデザイン

【しまむら】「バッグ」各\1,969（税込）

夏らしい編みデザインが目を引くバッグ。いつものコーデに取り入れるだけで、シーズンムードを高めてくれそうです。ナチュラルな編み素材と、レザー調のフラップの組み合わせが高見えを後押し。ゴールドカラーのボタンがさりげないアクセントになり、上品な雰囲気をプラスしてくれます。デニムなどラフなスタイルに合わせても品よく決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。