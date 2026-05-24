鹿島の吉田湊海がU-18プレミアリーグで2ゴールの活躍を見せた

高円宮杯 JFA U-18プレミアリーグ2026 EASTの第9節が5月23日に行われ、鹿島アントラーズユースは前橋育英高校と対戦した。

トップチームにも帯同するFW吉田湊海が圧巻のプレーで先制ゴールを記録した。

鹿島は前半16分に試合を動かした。自陣からテンポよくパスをつなぎ、最前線の吉田へとボールが渡る。パスを受けた17歳のストライカーはDFの逆を取るコース取りのドリブルでボックス内へと侵入し、右足でシュートをファーサイドのネットへ流し込んだ。

吉田の今季11得点目となる一撃。SNSでは「惚れ惚れするプレー」「オフザボールからトラップとフィニッシュまでの質が高すぎる」「もうユース年代にいてはいけないレベル」「ただ裏取るんじゃなくて更に裏の裏かよ」「トラップでDF剥がすのが本当にうまい」と称賛のコメントが寄せられていた。

なお、吉田は後半31分にも得点を決めて2ゴールの活躍だったが、試合は3-4で敗れた。（FOOTBALL ZONE編集部）