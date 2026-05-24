☆ソフトバンク―日本ハム（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田悠、日本ハム＝北山

ソフトバンクは２２日にスコア１０―０、２３日も１１―１で日本ハムに２試合続けて大勝。今シーズンの勝敗を２２勝２２敗のタイに戻した。

今年の日本ハム戦は開幕から無傷の７連勝。このカードでは開幕からの最多連勝を更新中だ。試合別にソフトバンクの得点は、６、６、８、６、１１、１０、１１点と、全て６得点以上。特に４月１２日の５回戦からは、３試合連続の１０得点以上になる。

前身球団を含めソフトバンクが同一カードで４試合以上続けて２ケタ得点となれば、２００４年５〜６月のオリックス戦に４試合連続で記録して以来、２度目。２２年ぶりの同一カード４試合連続１０得点以上で、日本ハム戦に８連勝となるか。

（その他のカード）

☆巨人―阪神（１４：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、阪神＝才木

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、ヤクルト＝奥川

☆中日―広島（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、広島＝岡本

☆楽天―ロッテ（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝藤井、ロッテ＝ロング

☆西武―オリックス（１３：００・ベルーナドーム）西武＝ワイナンス、オリックス＝山岡

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順