◇第７３回春季高校野球東海大会▽１回戦 知徳６―２中部大春日丘（２３日・小牧市民球場）

１回戦が行われた。春夏秋通じて初めて県大会を制した知徳（静岡１位）が中部大春日丘（愛知２位）を６―２で破り、東海初出場初勝利を飾った。打線が２本塁打を含む１０安打で６得点を挙げた。エース・渡辺大地（３年）は８回を投げて８四死球と苦しみながら３安打２失点に抑えた。浜松商（静岡２位）は大垣日大（岐阜１位）に１―６で敗れた。知徳は２４日の準決勝で県岐阜商（岐阜２位）と対戦する。

初の東海の舞台でも、知徳の快進撃は止まらない。愛知準Ｖの中部大春日丘に快勝だ。最後の整列が終わると、ナインが初勝利の喜びを爆発させた。一塁スタンドに向けて「３本」の指を突き立てた。親指に「感謝」。人さし指には「思いやり」。中指には「素直」の意味を込めた「スリーピース」。お決まりのポーズでスタンドにいる仲間と勝利を分かち合った。

打線が県Ｖの立役者、エースの渡辺を援護した。１点リードの７回に３番・笠原塁内野手（３年）が右翼へソロ。１点差に迫られた８回は渡辺の相棒役、８番・松本星碧捕手（２年）が左翼へ一発。いずれも公式戦初弾。チームで１０安打中６本の長打が飛び出し、打撃力の高さも見せつけた。

オフは筋トレに時間を費やした。「例年、冬は山に走り込みに行くけど、熊が出るなんて話題も多いのでメニューを変えた」と、初鹿文彦監督（５０）が笑うが、走り込みを減らした分、ウェートに充てて選手たちがパワーアップ。松本は「効果は出ていると思う」と、力を込めた。

大技だけでなく決勝点は小技でもぎ取った。同点の４回２死三塁に９番・篠原悠良内野手（３年）が三塁前にセーフティーバント。「自分は長打がないので最善を尽くそうと思った。当たった瞬間、決まったと確信した」。つなぎの男が見事、相手の意表をついた。

守っても、２つの併殺を奪うなど無失策でエースを支えた。「（渡辺）大地にはいつも助けてもらっているから」と、笠原がうなずく。創部以来初の県制覇を達成し、東海初勝利を挙げて学校の歴史を塗り替え続ける。指揮官は「周囲から春の珍事と言われていじられるけど、うれしい」と、目を細める。選手は「東海で優勝してもっと歴史をつくりたい」と、口をそろえた。準決勝は県岐阜商と激突。旋風を吹かせ続ける知徳が、春夏通算６１回の甲子園出場を誇る伝統校にぶつかる。（塩沢 武士）