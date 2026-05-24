東海初出場初勝利を飾ってスタンドに向かって喜びを爆発させる知徳の選手たち（カメラ・塩沢　武士）

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◇第７３回春季高校野球東海大会▽１回戦　知徳６―２中部大春日丘（２３日・小牧市民球場）

　１回戦が行われた。春夏秋通じて初めて県大会を制した知徳（静岡１位）が中部大春日丘（愛知２位）を６―２で破り、東海初出場初勝利を飾った。打線が２本塁打を含む１０安打で６得点を挙げた。エース・渡辺大地（３年）は８回を投げて８四死球と苦しみながら３安打２失点に抑えた。浜松商（静岡２位）は大垣日大（岐阜１位）に１―６で敗れた。知徳は２４日の準決勝で県岐阜商（岐阜２位）と対戦する。

　初の東海の舞台でも、知徳の快進撃は止まらない。愛知準Ｖの中部大春日丘に快勝だ。最後の整列が終わると、ナインが初勝利の喜びを爆発させた。一塁スタンドに向けて「３本」の指を突き立てた。親指に「感謝」。人さし指には「思いやり」。中指には「素直」の意味を込めた「スリーピース」。お決まりのポーズでスタンドにいる仲間と勝利を分かち合った。

　打線が県Ｖの立役者、エースの渡辺を援護した。１点リードの７回に３番・笠原塁内野手（３年）が右翼へソロ。１点差に迫られた８回は渡辺の相棒役、８番・松本星碧捕手（２年）が左翼へ一発。いずれも公式戦初弾。チームで１０安打中６本の長打が飛び出し、打撃力の高さも見せつけた。

　オフは筋トレに時間を費やした。「例年、冬は山に走り込みに行くけど、熊が出るなんて話題も多いのでメニューを変えた」と、初鹿文彦監督（５０）が笑うが、走り込みを減らした分、ウェートに充てて選手たちがパワーアップ。松本は「効果は出ていると思う」と、力を込めた。

　大技だけでなく決勝点は小技でもぎ取った。同点の４回２死三塁に９番・篠原悠良内野手（３年）が三塁前にセーフティーバント。「自分は長打がないので最善を尽くそうと思った。当たった瞬間、決まったと確信した」。つなぎの男が見事、相手の意表をついた。

　守っても、２つの併殺を奪うなど無失策でエースを支えた。「（渡辺）大地にはいつも助けてもらっているから」と、笠原がうなずく。創部以来初の県制覇を達成し、東海初勝利を挙げて学校の歴史を塗り替え続ける。指揮官は「周囲から春の珍事と言われていじられるけど、うれしい」と、目を細める。選手は「東海で優勝してもっと歴史をつくりたい」と、口をそろえた。準決勝は県岐阜商と激突。旋風を吹かせ続ける知徳が、春夏通算６１回の甲子園出場を誇る伝統校にぶつかる。（塩沢　武士）