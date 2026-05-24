今回は、親友のさっちゃんと御前崎沖でイサキ釣りへ。群れに当たり連続ヒットの爆釣展開に２人で大興奮！ 梅雨前のイサキは脂のりも抜群。釣って楽しく、食べてもおいしい大満足釣行！ 仲のいい友と最高のひとときを過ごしました。

春の海を楽しみに、親友のさっちゃんと一緒に御前崎沖から出航。港を出ると海は穏やかで、ポイントまでは、ほどよい船旅気分。今回の狙いは人気魚・イサキ。食べておいしく、数釣りも期待できることから、この時期の船釣りでは人気のターゲットです。

オキアミをエサに使った吹き流し仕掛け。２本針のシンプルなものです。電動リールの釣りなので、とても楽ちん。水深３０〜６０センチほどのポイントを探っていきます。船長からタナの指示が出たら、その水深に合わせてコマセを振り、待つスタイル。イサキは群れで回遊するため、幸運にもうまく当たると突然、船中が慌ただしくなります。

この日もまさにそんな展開でした。隣で釣っていたさっちゃんのサオが海面に向かって曲がると、「来た！」の声。すると不思議なことに、その直後に私のサオ先にもコンコンッと小気味良いアタリが。電動リールを巻きながら上げてくると、黄金色に輝く良型イサキが姿を見せてくれました。

群れの回遊に当たると連続ヒット。さっちゃんが釣れた直後に私、また私が釣れるとさっちゃんと、まるで交互にアタリが続く場面もあり、船上は終始大盛り上がり。クーラー＝写真＝の中も、どんどんにぎやかになっていきます。まさに“爆釣”という言葉がぴったりの一日でした。

ところで、イサキといえば「梅雨イサキ」という言葉があるほど、梅雨時期に脂がのっておいしくなる魚として知られています。正直、まだ梅雨前なので味はどうなのだろう？と思っていたのですが、食べてびっくり。身はしっかり脂がのり、上品なうまみも十分。刺身はもちろん、塩焼きにしてもふっくら絶品でした。

釣って楽しい、食べておいしいイサキ釣り。親友との時間も含め、笑いの絶えない最高の一日になりました。（三浦 愛）

【イサキの簡単和風カルパッチョ】

▽材料（２〜３人分）イサキ１／２尾分、塩昆布（ひとつかみ）１０グラムほど、しょうゆ小さじ２、小ネギ適量

▽作り方

〈１〉イサキは３枚おろしにして骨を取り除き、薄切りにする。

〈２〉ボウルにイサキを入れ、刻んだ小ネギ、しょうゆと塩昆布を加えて軽く和える。１０分ほど冷蔵庫で休ませる。

〈３〉器にふんわり盛りつけて完成。