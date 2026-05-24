◆米大リーグ ジャイアンツ１０―３ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ホワイトソックス村上宗隆内野手が２３日（日本時間２４日）、敵地でジャイアンツと対戦し、４打数無安打２三振。ア・リーグのワーストに並び、試合も敗れた。

初回１死で投ゴロ、４回先頭の第２打席も投ゴロ。５回１死一塁での第３打席は外角のボール球に手が出て、ハーフスイングで空振り三振。７回１死一塁では見逃しで３球三振だった。

ネト（エンゼルス）と並び７３三振はリーグワーストタイ。エンゼルスは同日にレンジャーズとのナイターが予定されている。

デーゲームの日差しとサンフランシスコの強風に悩まされた。守備では３―９で迎えた６回２死一塁でジ軍ディバースが高々と飛球を打ち上げた。最初は捕手が捕球する構えを見せたが、打球は流れて一塁と投手と捕手の中間地点へ。村上が慌てて捕球に向かったが捕れなかった。だが村上は素早く拾って一塁へ送球。二塁マイドロスが好ベースカバーし、ビデオ判定の結果、セーフ判定が覆ってアウトとなった。

５回の守備では２死満塁で３番手リージャーがマウンドに送られ、ベーダーと対戦。カウント１―０から三塁へファウルフライを打たせたが、三塁バルガスは太陽が目に入り見失ったか、グラブに当てることもできずに落球。その３球後に中堅へ５号満塁本塁打を打たれた。