◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦 第３節 札幌豊平ボーイズ０−５札幌ボーイズ（２３日・岩見沢栗沢）

リーグ戦５試合が行われた。札幌ボーイズはダブルヘッダーで２連勝し、今リーグ戦４連勝を飾った。１試合目では先発・吉永知矢投手（３年）が札幌豊平ボーイズ相手に７回７８球３安打６奪三振で公式戦初完封勝利を挙げた。旭川道北ボーイズは５回コールドでようていボーイズを下し、リーグ戦初白星。旭川大雪ボーイズは２連勝した。

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吉永は最後までポーカーフェイスを貫いた。最終回２死二、三塁のピンチにも動じない。「表情に出すと相手にも心を読まれるし、自分の心も乱れる」。冷静を保ち最後の打者を空振り三振に仕留め無失点。直球と２種類のカーブを使い、緩急をつけながら７回７８球３安打６奪三振で公式戦初完封を決めた。「率直にうれしい。しっかりコースにまとめて投げられた」と涼しい表情で振り返った。

オフの工夫した練習が成果につながった。制球力向上を目的に投球練習でホームベースの前に糸を張り、高さとコースを意識して投じる練習を取り入れた。「最初は苦戦したけど、その練習があったからこそ、レベルアップできた」と効果あり。冬場に２０メートルほどの距離を５０本走る雪上ダッシュで下半身が鍛えられたことも土台になっている。

これで今リーグ戦２試合に登板し、１０イニング無失点と安定した投球を続けている。田頭広明監督（５８）は「まだまだ投げ足りないくらいな感じだったので、スタミナはついてきた」と評価した。吉永は「リーグ戦を１位で通過したい。エースとしての役割を果たせたら」と今後の戦いを見据えた。