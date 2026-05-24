浜田雅功、『バイオハザード』最新作の主人公に無茶ぶり「たしかにレアですね」 カプコン最新ゲーム開発現場で大興奮
ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。俳優の貫地谷しほりとゲーム会社「カプコン」を訪れた。
【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功
2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住んでおり、大阪とも縁が深い貫地谷。「そんなとこまで見ちゃいや〜ん▽ごぶごぶ大人の社会見学〜！」（▽＝ハートマーク）と題してロケを行った。
2人が向かったのは、大阪に本社を置くゲーム会社「カプコン」。「なんでカプコン？」と疑問を抱く浜田に、貫地谷は「ゲームの声優をさせていただいたんです！本社には行ったことがないのでお礼をしたい」とカプコンが制作する人気ゲーム『バイオハザード』最新作の主人公の声優を務めたことを明かした。
実際に貫地谷が声優を務めたゲームの場面を視聴した2人はさらに、モーションキャプチャースタジオにもバラエティーで初潜入。実際に担当者が迫真の演技をする様子を、息を呑んで見入っていた浜田と貫地谷。浜田は「何にもないのに空しくならへん？」と素朴な疑問を口にするが、実際に演技通りに動くゲーム画面を見ると「マジで？」「なるほど！」「すばらしい！」と大興奮。
ただ、本当に演技の通りに動くゲームキャラクターを見て、演技する担当者に対し「こうやってみて」とギャグのコマネチの動きを無茶ぶり。続いてガチョーンのポーズも催促。浜田の無茶ぶりに応えて、『バイオハザード レクイエム』の主人公、グレースとレオンが往年のギャグを披露する姿を喜んでいた。貫地谷が「グレースとレオンが…」とあ然。担当者も「たしかにレアですね。グレースとレオンがガチョーンしてるのは」と笑っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功
2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住んでおり、大阪とも縁が深い貫地谷。「そんなとこまで見ちゃいや〜ん▽ごぶごぶ大人の社会見学〜！」（▽＝ハートマーク）と題してロケを行った。
実際に貫地谷が声優を務めたゲームの場面を視聴した2人はさらに、モーションキャプチャースタジオにもバラエティーで初潜入。実際に担当者が迫真の演技をする様子を、息を呑んで見入っていた浜田と貫地谷。浜田は「何にもないのに空しくならへん？」と素朴な疑問を口にするが、実際に演技通りに動くゲーム画面を見ると「マジで？」「なるほど！」「すばらしい！」と大興奮。
ただ、本当に演技の通りに動くゲームキャラクターを見て、演技する担当者に対し「こうやってみて」とギャグのコマネチの動きを無茶ぶり。続いてガチョーンのポーズも催促。浜田の無茶ぶりに応えて、『バイオハザード レクイエム』の主人公、グレースとレオンが往年のギャグを披露する姿を喜んでいた。貫地谷が「グレースとレオンが…」とあ然。担当者も「たしかにレアですね。グレースとレオンがガチョーンしてるのは」と笑っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。