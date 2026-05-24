◆札幌六大学野球春季リーグ戦第２節最終日 北海学園大３―２札幌大（２３日、札幌モエレ沼公園）

春２連覇を狙う北海学園大が３―２で札幌大に勝利。９番・鈴木恋斗捕手（４年＝旭川実）が７回に勝ち越しの公式戦初本塁打を放ち、試合を決めた。両校と星槎道都大が７勝３敗で並んだため、１９９０年のリーグ創設後初となる３校による優勝決定戦（２戦先勝方式）が２５日に野幌硬式野球場で実施される。

今春、打撃で苦しみ続けた男が大仕事だ。同点の７回無死。打席に入った北海学園大の鈴木恋は「（１、２球目に）スライダー、カットときたので、まっすぐに張りました」。３球目の高め直球を強振して打ち上がった打球は風に乗って、左翼芝生席に着弾。大学入学後、練習試合も含めて初の一発に喜びを爆発させた。

開幕直後は６番や７番を担ったが、試合前まで打率・１７２と低迷。打順を９番まで落とした。それでも、島崎圭介監督（５４）が「元々力はある。リーグ戦に入るまではすごく調子がよかった」と評価するように、負ければ目の前で札幌大の優勝が決まる一戦で本領発揮。「９試合足を引っ張っていたので、どうにかしたいと思っていた。うれしい」と笑みがこぼれた。

優勝の行方は、３校によるともえ戦に持ち込まれた。全試合フル出場中の背番号２７は「体は万全です」。２年連続の東京行きまで残り２勝。扇の要、そして打線の最後尾から好守でチームを支えていく。

（島山 知房）