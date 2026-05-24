見せていいの？超ミニスカからインナーちらり…チョン・ソミ、肌見せ際立つ大胆コーデ「わぁ」

歌手のチョン・ソミが、大胆なスタイリングで視線を奪った。

チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムを更新し、「初放送」とコメントを添えて写真を投稿した。

公開された写真には、白のフリルレースで縁取られたネイビーデニムのビスチェに、同素材のミニフレアスカートを合わせたソミの姿が収められている。大胆にウエスト部分を露出したセットアップスタイルで、ミニ丈のスカートから覗く赤いチェック柄のインナーパンツが視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「お人形みたい」「本当に綺麗」「スタイル良すぎる」「わぁ…」など、絶賛のコメントが寄せられている。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

なお、チョン・ソミはガールズグループI.O.Iのメンバーとして、5月19日に約9年ぶりのカムバックを果たした。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。