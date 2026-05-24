「サザン史観」でも「永ちゃん史観」でもない…「はっぴいえんど史観」を生んだ『風街ろまん』の特異さ

1971年11月20日にリリースされたはっぴいえんどの2作目となるスタジオアルバム『風街ろまん』。55年が経過した今も日本のロックアルバムの金字塔であり、雑誌やリスナーの選ぶ名盤ランキングでも必ずと言っていいほどトップに君臨している。しかしあまりにも『風街ろまん』を推す声が強く、比して同世代のミュージシャンの作品にスポットライトが当たらない状況を「はっぴいえんど史観」として批判する風潮もある。70年代の邦楽を深く愛聴してきた音楽評論家・スージー鈴木は、このアルバムをどう捉えているのか。

〈「はっぴいえんど史観」はなぜ生まれた…55年前に発売された「あの名盤」を、改めて聴き込んでみる〉より続く。

細野晴臣の特異なベース

続いて聴いていただきたいのは、5曲目『はいからはくち』と1曲目『抱きしめたい』である。ここで耳を澄ませるべきは、当時23歳、細野晴臣によるベースギターだ。

松本隆の日本語が特異なら、71年当時における細野晴臣のベースプレイは、さらに輪をかけて特異である。

8分音符に16分音符が混ざり込んで、まるでいきいきと跳ねるような『はいからはくち』のベース。松本隆のドラムスにへばり付くように粘っこい・ねちっこい『抱きしめたい』のベースは、当時のよちよち歩きのロックシーンの中で、明らかに突出している。

ちなみに『抱きしめたい』は、私の考える『風街ろまん』のベストトラックだ。松本隆の歌詞、細野晴臣のベースに加えて、大滝詠一の歪んだ日本語ボーカル（後述）、躍動する鈴木茂のギター含め、「これぞ、はっぴいえんど」という出来だと思う。

少なくとも、レコーディングに、大滝詠一、鈴木茂が参加していない『風をあつめて』よりは「これぞはっぴいえんど」と形容するにふさわしいと思うのだが。

ちなみに『風街ろまん』の中で私のいちばん好きなベースプレイは、細かい話になるが、『花いちもんめ』の「3:36」から鳴り響く、実に地味かつ短いながら、めちゃくちゃかっこいい「ベースソロ」である。

というわけで、以上、松本隆の日本語と細野晴臣のベースについて語ってみた。が、『風街ろまん』、これだけでは終わらない。

大滝詠一の圧倒的なボーカル

松本隆の言葉を、細野晴臣のベースに乗って歌うのは、大滝詠一である。『風街ろまん』では、細野晴臣も鈴木茂も歌っているが、それでも、圧倒的なボーカルを聴かせるのは、やはり大滝詠一だ。

よく知られる1981年の『A LONG VACATION』（ロンバケ）とは、かなり聴感の異なるボーカルを、ロンバケからちょうど10年前の『風街ろまん』で聴かせている。

『抱きしめたい』や『はいからはくち』で、日本語の発音を激しく歪めるボーカルを聴かせたかと思えば、『空いろのくれよん』（2曲目）では、ほのぼのとした柔らかいボーカルを聴かせる。

自身が作詞した『颱風』（10曲目）では、「♪迅（はや）く・迅く・迅く・迅く」と、早口で言葉を重ねて「はやさ」を強調する歌い方をしたかと思えば、『空いろのくれよん』では「そ・ら・い・ろ」という単語を「♪"そら"らろひー・"いろ"ろろほー・あらららはー」とヨーデル風にぐいーっと引き伸ばして歌う。

『風街ろまん』から27年後の1998年、宇多田ヒカルがデビュー曲『Automatic』の歌い出しで、「七回目のベルで受話器を」という歌詞を「♪な／ななかいめのべ／るでじゅわきを」と発音したことに驚いた人が多かった。しかし大滝詠一は、すでに1971年の段階で、『颱風』の歌い出し「四辺（あたり）は俄（にわか）にかき曇り」を「♪あたりはに／わかにか／きくもり」と発音している。

そういえば、萩原健太の新刊『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』（文藝春秋）に『抱きしめたい』の歌い方についての、大滝詠一自身のこのような発言が残っている。細かい話はさておき（ちょっと私もニュアンスの分からないところがある）、ロックに日本語を乗せる先駆者として、発音や発声に凝りに凝った経緯が感じられると思う。

--「確かにあの曲はかなりテクニカルに歌ったね。絵が見えるでしょ。“♪ぼくはたばこをくわえ〜、い〜っぷ〜くす〜ると”のところとか」

--「続く♪きみのこと〜、 かんがえる〜んです〜……でも裏を強調して。 あと、たばこをくわえ〜……で上げて、♪い〜っぷ〜くす〜ると……で下げるのは、エルヴィスの〈アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト〉でもう死ぬほどやってきたからさ。（中略）発音的にも”あ”には大きい”あ”から“う”に近い”あ”もあるし。毎回同じ母音を使わないようにしたり。1番と2番と3番と、同じリフでも毎回違うように歌うとかね」

「数え役満」のようなアルバム

これ以外にも、当時としては、とても抜けのいい（妙な表現だが、まさにこんな感じ）高音質のサウンドや、鈴木茂の鮮やかなギタープレイ、コミックソング風味の導入、卓越したビジュアルワーク……など、様々な魅力ポイントを総決算した上で『風街ろまん』が傑作だということに、私は何のためらいもない。

（補足的にいえば、「日本語をロックに乗せた」というよりも「日本語"に"ロックを乗せた、引き寄せた」という感じ、まるで「ロック浪曲」のような『颱風』がもっと語られていいと思う）

逆にいえば、単に「日本語ロックの先駆者」という、聞こえはいいけど、どこか雑な評価軸で傑作とするのは乱暴だ。また、風合いが特に知的で文学的な『風をあつめて』だけにアルバム全体を代表させ・矮小化して傑作とするのも失礼だと思う。

じゃあ、どういう意味での傑作なのか？ いやいや、ここまで書いたように、あれもこれもが積もり積もって傑作なのだ。麻雀でいえば、ここまで見てきた様々な役やドラが乗った「数え役満」のようなアルバムだと、私は思う。今や麻雀の比喩も伝わりにくいか。すいません。

しかし--他にも、『風街ろまん』と並び称されるべき、先鋭的なアルバムはいろいろあった。作品性だけでなく、影響力や活動期間も加えると、はっぴいえんどと並び称されるべき優れた音楽家も、山ほどいた。「フォークル史観」「永ちゃん史観」「サザン史観」……いろいろあっていい。

同じ日に発売された、あのアルバム

さらにしかし。『風街ろまん』と並べるべき同時期のアルバムを、私がたった1枚だけ挙げるとすれば、あの1枚だ。『風街』と何とまったく同じ日に発売され、はっぴいえんどとは別の意味で新しい日本語をビートに乗せ、さらには、翌年シングルチャートの3位に輝く、あの曲が入った、あの音楽家の、あのアルバム--。少なくとも当時の影響力でいえば、『風街』の比ではなかったのだ。

そして、あのアルバムをレフト線、『風街』をライト線として、その間にある、フェアゾーンに生まれ育ったのが、現代のJポップだと考える。野球の比喩もしんどい時代か。すいません。

以上が、あくまで私の「はっぴいえんど観」「風街ろまん観」である。どこかふわっとした「はっぴいえんど史観」を云々する前に、十分に聴き込んだ上で、「はっぴいえんど観」「風街ろまん観」を、みんなで云々すればいい。そこから始めるのが「はっぴいすたーと」だと思うのだ。

--でもしあわせなんて どう終わるかじゃない どう始めるかだぜ（はっぴいえんど『はっぴいえんど』）

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