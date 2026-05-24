いたずらぐまのグルーミー×サンキューマートが再コラボ♡全23アイテム登場

2000年代に大ブームを巻き起こした「いたずらぐまのグルーミー」が、約6年ぶりにサンキューマートへ帰ってきます♡キュートなのにちょっぴりダークな世界観を詰め込んだ限定コラボ雑貨は、全23アイテムを展開。普段使いしやすいポーチやバッグはもちろん、推し活にぴったりなアイテムまで幅広くラインナップされています。しかもほとんどの商品が390円（税込429円）でゲットできるのも魅力です。

キュート×ダークな限定デザイン

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマにしたサンキューマートから、『いたずらぐまのグルーミー』とのコラボ雑貨が登場します。

今回のシリーズは、「グルーミー」の象徴的なピンクカラーをベースに、可愛らしさと毒っ気を絶妙にミックスしたデザインが特徴♡

懐かしさを感じるファンはもちろん、初めてグルーミーに触れる世代も楽しめる仕上がりです。

展開アイテムは全23種類。ほとんどの商品が390円（税込429円）で購入でき、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）となっています。

ラインナップには、ふわふわ巾着、ダイカットポーチ、カードホルダー、ぬいぐるみ用着ぐるみ、エコバッグ、バケットハット、トートバッグ、アンクルソックス、クルーソックスなど、毎日使いたくなるアイテムが揃います。

FRAY I.D×Reebok第2弾♡洗練スポーティな別注スニーカー＆新作登場

推し活にもぴったりな注目アイテム

今回のコラボでは、推し活好きにはたまらない雑貨も豊富に登場します。「カードホルダー」は、お気に入りのトレカやチェキを可愛く持ち歩けるデザインに♡

さらに「ぬいぐるみ用着ぐるみ」は、お手持ちのぬいぐるみをグルーミー仕様にアレンジできる遊び心たっぷりのアイテムです。

また、「ふわふわ巾着」や「ダイカットポーチ」は、やわらかな素材感が魅力。コスメや小物を収納しやすく、デイリー使いにもぴったりです。

「エコバッグ」はコンパクトに折りたためる仕様なので、持ち運びにも便利。バッグに忍ばせておけば、急なお買い物にも活躍してくれます♪

ファッション小物では、「バケットハット」や「トートバッグ」が登場。「グルーミー」らしい鮮やかなピンクカラーがコーデのアクセントになり、存在感抜群です。

さらに「アンクルソックス」「クルーソックス」の2タイプのソックスも展開され、足元までしっかり世界観を楽しめます。

予約・販売情報をチェック

WEB先行予約は、2026年5月20日（水）12:00より公式オンラインショップでスタートします。

予約受付ページは、予約開始と同時に公開予定です。なお、各商品は上限数に達し次第受付終了となるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

店頭販売は、2026年6月中旬より全国のサンキューマート店舗にて順次スタート予定。店舗ごと・アイテムごとに入荷タイミングが異なるため、最新情報は各店舗のXで確認してみてください。

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

※地域によって販売日が異なる場合がございます。

この夏はグルーミーと一緒に♡

約6年ぶりに実現した、サンキューマートと『いたずらぐまのグルーミー』のコラボレーション。懐かしさを感じる世界観と、今っぽい使いやすさを兼ね備えた雑貨は、思わず全部集めたくなる可愛さです♡

390円（税込429円）を中心に楽しめるプチプラ価格も魅力なので、自分用にはもちろん、友達とおそろいで楽しむのもおすすめ。

この夏は、キュートでダークなグルーミーの魅力にたっぷり浸ってみてください。