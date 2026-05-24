ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦前に取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手（24）について話した。

前回登板の17日（同18日）エンゼルス戦では7回1失点と好投し、2勝目をマーク。調子を上げてきている右腕に対し「朗希には、まずスプリットをストライクに投げてほしい。いいテンポで投げられて、スプリットでストライクが取れて、コンパクトに使えれば、早いカウントでたくさんアウトを取れるはずだ」と注文を出した。

メンタルの部分での成長についても「本当に良くなっているし、自信もかなりついてきていると思う」と認める。そのうえで「それをさらに固めていく必要はある。ロボ（ロブレスキ）の時にも言ったけど、今回も彼にとっていいテストになる。とにかく攻め続けて、不利なカウントを作らないこと。それができれば、またいい登板になるはずだ」と継続性を求めた。

野球以外の部分での順応も、状態の良さにつながっていると分析する。「フィールド外では、立ち居振る舞いだったり、コーチたちとのコミュニケーションが増えたところ。マウンド上では、リズムやテンポにそれを感じる。迷いが少なくなっている」と言う。「一番大事なのはストライクを投げられていること。今は以前よりずっとストライクが入るようになっている」と話した。