23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と館山昌平氏が、ソフトバンクに開幕7連敗を喫した日本ハムについて言及した。

日本ハムは2回に先制するも、3回に先発・細野晴希が4点を失い、3回4失点で降板。リリーフ陣も打ち込まれ、ソフトバンク打線に16被安打11失点を喫し、1−11で敗れた。

斎藤氏は「苦手を作っちゃいけないというんですけど、7つも借金していることになるわけですからね」とポツリ。さらに斎藤氏は「開幕3連戦の時は完全に先に先発陣がやられましたよね。球場が変わってもそれが拭えない。昨日も今日も、というところで、先発陣が早めに点数をあげないようにしないといけないですね」と話していた。

館山氏は「昨年完投数が非常に多かったこともあるんですけど、今年に関しては立ち上がりから相手にペースを掴まれることがすごく多い。リードする展開で先発が進んでしまっているので、自分のピッチングをしていくとリードできるのかなと思うんですけど、ちょっとらしくない」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』