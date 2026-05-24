＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】行司が見せた驚きの身体能力

前頭十一枚目・宇良（木瀬）が勢いに乗る前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を突き落として昨年の九月場所以来となる二桁目の白星を挙げた一番は、土俵際で一気にスピードアップ。あわや行司が巻き込まれるひやりの場面で、行司が見せた驚異の身のこなしに「行司の身体能力すごい」「行司が牛若丸になってる」など驚きの声が相次いだ。

立ち合い頭から低く当たった宇良の圧力を左に体をずらしてかわした藤ノ川は一転、突き押しで攻勢に。これをいないし、左から突き落して体を入れ替えた宇良だったが、藤ノ川はこれに反応。右の強烈なのど輪で宇良をロックすると、スピードを上げて一気に向正面に押し出そうとした。

この際、行司の木村晃之助が巻き込まれそうになったが、ひらりと右にジャンプ。華麗な身のこなしで衝突を回避。空中で土俵際の決着を見逃さず、着地と同時に腰をかがめるとすかさず宇良に軍配を挙げた。

土俵際の迫力ある決着に館内が沸いた一方、ファンからは「何気に行司の身体能力すごい」「宇良の上を行った」「ひらりと身をかわした」「行司が牛若丸になってる」など驚きの声が相次いだ。なお、敗れた藤ノ川は悔しい負け越しとなった。(ABEMA／大相撲チャンネル)