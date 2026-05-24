◆米大リーグ ジャイアンツ―ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツと対戦。デーゲームの日差しと海沿い球場独特の風に振り回された。

３―９で迎えた６回２死一塁でジ軍ディバースが高々と飛球を打ち上げた。最初は捕手が捕球する構えを見せたが、打球は流れて一塁と投手と捕手の中間地点へ。村上が慌てて捕球に向かったが捕れなかった。だが村上は素早く拾って一塁へ送球。二塁マイドロスが好ベースカバーし、ビデオ判定の結果、セーフ判定が覆ってアウトとなった。

５回の守備では悪夢に見舞われた。３―３から２番手フェディーがシュミットに１０号２ランを被弾。二塁打、四球、四球で満塁としＫＯされた。３番手リージャーがマウンドに送られ、ベーダーと対戦。カウント１―０から三塁へファウルフライを打たせたが、三塁バルガスは太陽が目に入り見失ったか、グラブに当てることもできずに落球。その３球後に中堅へ５号満塁本塁打を打たれた。

フェディーには３失点が追加され８失点に。３―９と大きく勝ち越しを許した。ベンチに戻ったバルガスは頭を抱えて下を向いていた。

「２番・一塁」でスタメン出場している村上は初回１死で投ゴロ、４回先頭の第２打席も投ゴロ。５回１死一塁での第３打席は外角のボール球に手が出て、ハーフスイングで空振り三振。７回１死一塁では３球三振だった。