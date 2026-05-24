ホワイトソックス村上宗隆、サンフランシスコの日差しと風に飛球捕れずも即送球で間一髪アウト…同僚バルガスはファウルフライ落球がグランドスラムにつながり頭抱える
◆米大リーグ ジャイアンツ―ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）
村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツと対戦。デーゲームの日差しと海沿い球場独特の風に振り回された。
３―９で迎えた６回２死一塁でジ軍ディバースが高々と飛球を打ち上げた。最初は捕手が捕球する構えを見せたが、打球は流れて一塁と投手と捕手の中間地点へ。村上が慌てて捕球に向かったが捕れなかった。だが村上は素早く拾って一塁へ送球。二塁マイドロスが好ベースカバーし、ビデオ判定の結果、セーフ判定が覆ってアウトとなった。
５回の守備では悪夢に見舞われた。３―３から２番手フェディーがシュミットに１０号２ランを被弾。二塁打、四球、四球で満塁としＫＯされた。３番手リージャーがマウンドに送られ、ベーダーと対戦。カウント１―０から三塁へファウルフライを打たせたが、三塁バルガスは太陽が目に入り見失ったか、グラブに当てることもできずに落球。その３球後に中堅へ５号満塁本塁打を打たれた。
フェディーには３失点が追加され８失点に。３―９と大きく勝ち越しを許した。ベンチに戻ったバルガスは頭を抱えて下を向いていた。
「２番・一塁」でスタメン出場している村上は初回１死で投ゴロ、４回先頭の第２打席も投ゴロ。５回１死一塁での第３打席は外角のボール球に手が出て、ハーフスイングで空振り三振。７回１死一塁では３球三振だった。