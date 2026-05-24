開催：2026.5.24

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 1 [メッツ]

MLBの試合が24日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとメッツが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。

2回裏、7番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-0 NYM

3回裏、2番 リアム・ヒックス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 3-0 NYM

5回裏、2番 リアム・ヒックス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 4-0 NYM

9回表、5番 マーク・ビエントス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 MIA 4-1 NYM

試合は4対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで5勝0敗0S。負け投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで3勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 07:34:09 更新