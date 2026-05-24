本日5月24日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに中村倫也、劇団ひとり、山崎弘也が登場！

中村と劇団ひとりは2度目、山崎は4度目の登場とあって、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9カ月ぶりの参戦となる中村は、「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「アレが6人いる感じ」と、メンバーをあるキャラクターに例えてスタジオは大笑い。

そんな気の置けない男同士9人が、今夜は転生して大冒険へ！異世界モンスターの正体を暴く新企画に挑戦。さらにダジャレ対決は前代未聞の展開に！

◆中村倫也がダジャレ対決に初挑戦！前代未聞の大波乱

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。今回は5チームに分かれての早押し対決。3問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの絶品韓国料理をゲット。最後まで残ったチームだけご褒美なし。進行役は高橋茂雄（サバンナ）が務める。

初挑戦の中村は、松村北斗とペアを組んでご褒美ゲットを目指すが、常に笑いを欲しがる松村に「隙あらばボケたがってる」と一抹の不安が…。その嫌な予感が的中し、松村がさっそくおふざけ解答でチャンスをつぶしてしまい…！一方、劇団ひとりは「5分に1回くらいはダジャレを思いついてます」とビッグマウスで挑むものの、ペアを組む郄地優吾と足の引っ張り合いに！

山崎＆ジェシーのペアもボケを連発！優勝候補の田中樹＆森本慎太郎ペアもみんなのボケに惑わされて調子が狂い…そんな中、今回も1人で戦う新ダジャレ王・京本大我にまさかの事態が！「日本テレビが京本大我をつぶそうとしてる」と疑いの目を向ける京本に一体何が!?

問題VTRには、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、めぞん、ヤーレンズが登場。「定食を食べて未来を救う男」「給料日に腹筋がバキバキ」「野球に夢中な受験生」など、人気芸人たちが演じるおもしろVTRの中に、一体どんなダジャレが隠れているのか!?

◆「何だこれ！」「かわいい！」愛くるしいバグモンたちの正体とは!?

5人1組でパーティーとなって、異世界モンスターの正体を暴く大冒険へ！新企画「バグモンクエスト」に挑戦。思い思いのキャラクターに転生した一同の前に、AIがさまざまなモノをハチャメチャに合体させたモンスター「バグモン」が来襲。一体何と何が合体して出来たモンスターなのか？一瞬のひらめき力で正体を当てる新感覚脳トレゲーム。

問題は全部で18問。中村倫也チーム（中村、山崎、松村、郄地、森本）と、劇団ひとりチーム（ひとり、ジェシー、京本、田中、MC高橋）に分かれ、正解数を競う。勝利チームには、いま話題のバグったグルメ「バグルメ」のご褒美が待っている。

「オニパンマン」「スパマジロン」「レッドバニー」など、野菜や果物、動物などを掛け合わせて生まれた奇想天外なバグモンが続々登場。意表を突いた愛くるしいビジュアルに、男たちも「何だこれ！」「かわいい！」と大熱狂！イラスト好きの中村が生み出しだ、あのバグモンも来襲!? 仲間同士一丸となって答えを導き出し、ご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム!?

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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