アメリカのトランプ大統領は23日、メディアの取材に対し、イランと合意するか攻撃を再開するかは「五分五分だ」と述べ、24日までに方針を決める見通しを示しました。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、トランプ大統領が取材に対し、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、合意するか攻撃を再開するか「五分五分だ」と述べたと報じました。

23日の遅くに政権幹部と協議し、24日までに方針を決定する見通しを示したということです。また、トランプ氏は合意内容には、イランのウラン濃縮活動や備蓄しているウランの取り扱いが含まれる必要があるとの認識を示しました。

一方、イラン外務省の報道官は23日、「アメリカとの覚書の最終調整を進めている」と明らかにしました。ただ、「核問題の詳細については議論していない」と述べていて、イランメディアも23日、核問題、凍結された資金の解放、そして、イランによるホルムズ海峡の主導という、3つの対立項目が残っている、と指摘しています。

フィナンシャル・タイムズ紙は、停戦を60日間延長し、その間に、核問題に関する協議の枠組みを定める合意に近づいている、と報じています。