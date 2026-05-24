◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

阪神の完封勝利とした23日の同一カード2戦目。両監督が勝負に出たワンシーンについて明かしました。

これが生まれたのは1回裏。巨人の先頭打者・浅野翔吾選手が打球を打ち上げると、これを阪神の野手3選手が追うも、ポテンヒットとなりました。これで2塁に到達すると、後続のゴロの間に3塁へ進塁。続くゴロの間に生還を試みるも、前進守備を敷いた阪神の前に本塁タッチアウトとなり、得点につながりませんでした。

試合後、阿部慎之助監督は「相手のミスからだったので。あそこで1点が取れていれば、また違った展開で試合が進んでいたのかな」と、この場面についてコメント。内野ゴロとなる中でもホームへスタートを切ったことについては「ギャンブルスタートでね、どうしても点が取りたかったのでいかせたんですけど」とし、対する村上頌樹投手から得点の好機をつかむのが難しいと踏んだ中で「追い込まれた瞬間に、そういうサインに切り替えた。絶対先制点が欲しかったので」と振り返りました。

この場面については、阪神・藤川球児監督も言及。今年3月に7年ぶりとなる芝の張り替えが行われた東京ドームのグラウンドについて「打球があまり跳ねないので」と語り、「前進守備で勝負をかけたんですけど。バッテリーがうまく内野ゴロを打たせたと思います」と選手たちの好プレーを評価しました。