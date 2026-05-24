MLB公式カメラマンが撮影

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を捉えた1枚の写真が話題を集めている。まるでオーラを纏ったような姿に、「才能ありすぎ！」と撮影者に賛辞が贈られている。

撮影されたのは、13日（同14日）の本拠地ジャイアンツ戦。大谷は投手に専念し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投した。

左足を高く上げて投球動作に入った背後には、青い光の筋が長時間の露出撮影によるマジックのように幾重にも流れている。まるで大谷の体から青いオーラやエネルギーが激しく放たれているかのような、アーティスティックで美しい仕上がりとなった。

MLB公式やドジャース公式のSNSで投稿された写真。ネット上の米ファンからは「彼はすべてのスーパーパワーを投球に注ぎ込んでいるね（笑）」「何というオーラだ」「彼はAIなんじゃないか」「これは普通じゃないぞ」などの声が上がっていた。

撮影者はMLB公式カメラマンのニコル・バスケスさん。23日に自身のインスタグラムを更新。大谷の写真を公開すると、フォロワーから喝采を浴びている。

「才能ありすぎ！」

「めちゃくちゃクールだ」

「超いいいいいね」

「洗練されてるわ」

「おぉ、これは凄いな」

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）