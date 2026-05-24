◆明治安田J２・J３百年構想リーグ 第１８節 磐田１−０札幌（２３日・プレド）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の連勝が７で止まった。リーグ最終のホーム・磐田戦は前半２１分に失点。反撃を試みるも、同アディショナルタイム（ＡＴ）にＤＦ西野奨太（２１）が右肩を亜脱臼し負傷退場。後半２４分にはＭＦ堀米悠斗（３１）が２枚目の警告を受けて退場し、数的不利となった状況を覆せず、０―１で敗れた。順位は東地区Ｂの２位が確定。３０日から始まるプレーオフラウンドで同順位のチームと戦うことになる。

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逆境の中も、札幌がゴールへの執念を見せ続けた。後半２４分に堀米悠が退場し、１０対１１の状況となった。その中でも川井健太監督（４４）は「２点差以上で勝つというプランだったので」とグループ首位だけを目指し、タクトを振った。「ターゲットにすることで得点が生まれるんじゃないか」とセンターバックの家泉を最前線に置き、活路を見いだした。０―１のままで試合は終わったが、最後まで敵陣で戦った姿に、１万５０００人を超える観衆からは、拍手がわき上がった。

前半もスムーズな展開とはいかなかった。序盤から攻勢を強めるも、前半２０分、磐田に好機をものにされた。そこから続いた攻防の中、ＡＴにＤＦの要、西野が右肩を亜脱臼。担架に乗せられ負傷交代となった。選手を入れ替えながら反撃を試みたが、重なったアクシデントに流れを呼び込むことはできなかった。

Ｊリーグに昇格した１９９８年以降、９０分間での最長タイとなる７連勝で記録は止まった。それでも川井監督は「連勝はいつか止まるもの」と意に介さなかった。それ以上に感じたのは選手の成長。今季から指揮を執り、最下位も経験しながらグループ２位でリーグ戦を終えた。ここまでの道のりを「想定通り」と振り返った指揮官だったが「想定を唯一超えたのは選手のメンタリティー」と続けた。前だけを向き最後まで走り切ったこの試合は、まさにその象徴だった。

Ｊ１昇格を目指す８月からの新シーズンに向け、発揮した良さは継続しつつ、向上への作業に入る。その前にプレーオフラウンドの２試合が控えている。今大会で唯一、全１８試合に出場したＭＦ木戸柊摩（２３）は「しっかり２連勝して、いい形で次のシーズンに行きたい」と皆の決意を代弁した。（砂田 秀人）

◇札幌の今後の日程 Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは９勝＋ＰＫ戦での２勝、負けは７戦の勝ち点３１、東地区Ｂの２位で終えた。３０日から始まるプレーオフＲの第１戦は、東地区Ａの同順位のチームと敵地で対戦する。ただ２３日時点で勝ち点３２で２位のＪ２秋田と、同３１で３位のＪ２湘南はいずれも２４日の試合のため、順位が未確定。札幌は秋田なら３１日、湘南なら３０日に敵地で戦うことになる。その試合の勝敗により、６月６日か７日に行われる第２戦の相手が決まる。