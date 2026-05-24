「朝は6時から店に行き…」ラーメン屋を営む現役ボートレーサーが明かす《ハードワークな日々》

福岡県中間市に店を構えるラーメン店「天竺」。

この店を守る大庭元明氏（56歳）は、ボートレースの選手でありながらラーメン店主という、稀代の「二刀流」を実現した人物だ。

決して片手間で作られたわけではないラーメンの実力は、前編記事『「レースに出場しながら、ゲンコツを17時間かけて炊く」…現役ボートレーサーが《ラーメン屋》を始めた理由』の通り。

本稿では、大庭氏のこれまでの人生と、二刀流生活の実態を追う。

30年以上走り続けるベテランレーサーの原点

そもそも、大庭氏はどのようにしてボートレースの世界に入ったのか。

「幼少期から体が小さく、親戚からも『競艇選手になったら』と言われていたのですが、その時は特に何も考えていませんでした。高校卒業を前に将来を考え始めた時に、知人からも『ボートレーサーとかいいんじゃない？』と勧められたので、チャレンジすることにしたんです」

そこから、ボートレーサーとしてのキャリアを30年以上に積み上げてきたわけだが、2025年1月には「2000勝」という大きな記録も達成している。

競艇の世界に明るくない筆者のために、その意味をわかりやすく教えてくれた。

「現役も含め、これまでボートレーサーになった人はおそらく5300人くらいいるのですが、その中で2000勝を超えたのは300人くらいだと思います。プロ野球ではピッチャーでの200勝や、バッターとしての2000本安打が『名球会』の基準の一つとされていますが、それに近いですかね」

大庭氏の選手としての特徴は「1着を積極的に取りにいくので、トップか最後尾かという感じのレースをするタイプです」とのことだ。

観戦する側としては、そのスリリングなレース運びに惹かれるタイプの選手というわけだ。

家族と仲間に支えられる“二刀流”の日々

ボートレーサーとして、レジェンド級とも言える活躍をしてきた大庭氏がラーメン屋を始めるとなれば、家族や周囲からの反対もあったはずだが。

「好きなことを自由にやらせてくれる家族だったので、反対はありませんでした。ありがたいですよね。ただ、従業員が急に休みになった時など、妻が代わりに店に入ってくれたりなどしてくれていて、負担をかけているなと思い感謝と申し訳なさ半々といった感じです」

従業員の休みもそうだが、大庭氏自身がレースで店に出られないこともあるだろう。全国を転戦するボートレーサーの生活は、一般的な会社員とはまるで異なる。

「これはレーサーとしての格によって少し変わります。A級の時は、6日前後のレース期間が5回。B級だと、それが月に2回入ります。全国のレース場に出るので、遠征が多いですね。その時は、従業員に店を任せて、家族が手伝ってくれたりもしています」

かつて、プロペラが選手持ちだった時代は、レースの時期以外もその加工と調整に明け暮れていた。それが2012年に制度が変わり、レース場が所有するプロペラを使うようになった。

「よく『ラーメン屋との両立、忙しくないんですか？』って言われますが、昔は、夜中3時くらいに起きて寝る間も惜しんでプロペラを叩いていたので、その時に比べると今の方が時間に余裕はありますね」

一方でレースのない時期、ラーメン職人としての1日のルーティンはどうなっているのだろう。

「朝は6〜7時には店に行って、開店準備を始めます。ゆで麺機に火を入れてお湯が沸いたらラーメンを作れるので、だいたい8時前には店を開けます。スープは、この時間にうまくできあがるように前の日から調整しています。そこから、ランチタイムはだいたい14〜15時くらいまで働いて、そのあとは家に帰るなりして一旦休憩ですね」

すでに8時間。一般的な労働時間は働いているが、ここは業務終了ではく「一旦休憩」らしい。

「夜は18〜23時で居酒屋的に営業しているので、もう一度店に行きます。ただ、この時間は従業員が中心となってやってくれていて、私は手伝い程度です。ちょくちょく、私目当てに来てくれるお客さんもいるので、その時は一緒に飲んだりしながら、と言う感じです」

大庭氏は「ラーメン屋を始める前より余裕がある」と話すが、十分に忙しそうだ。かつてのボートレーサーの過酷さが窺える。

プロペラとスープに共通する“職人の執念”

まったく毛色の異なるそれぞれの仕事。そこに共通点はなさそうに思えるが、大庭氏にはラーメンとボートレースに通底するものを感じ取っていた。

「どちらも私の性分に合っているんだと思います。プロペラ（の加工や調整）もラーメンのスープも、こだわりはじめたらとことん追求するという部分。『こう変えたら、結果がこうなった』とか『この課題をクリアするために、こう変えてみる』という変化をしながら高めていく意味では、同じじゃないですかね」

その追求は、現在もまだ続いている。

「うちのラーメンは、美味しいことは間違いないけど、その先の中毒性があるような美味しさまでたどり着きたいですね。五角形のレーダーチャートの各数値が『まあまあ良い』ではなく、どれか一つでも、突き抜けた美味しさのスープを作りたいです」

また、ボートレーサーとしては30年以上のキャリアを誇り、ベテランの域にある大庭氏に未来の展望を聞くと、後進への愛が垣間見えた。

「今すぐには難しいですが、ラーメン屋も2店舗目以降も出したいと思っています。ボートレーサーでセカンドキャリアに迷う人も多いので、そういう人たちの受け皿として全国のボートレース場の近くにラーメン屋を出せたらいいなと」

長年、水上で勝負を続けてきた大庭氏。

その探究心は、ラーメン作りという新たなフィールドでも変わることはなかった。

プロペラを叩き、スープを炊く。一見まったく異なる二つの仕事の根底にあったのは、「もっと良くできるはずだ」と考え続ける職人の執念だった。

56歳となった今もなお、大庭氏はボートにもラーメンにも、妥協なく向き合い続けている。

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