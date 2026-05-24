王道マンションの《間取り四天王》を完全図解、気になる「長所と短所」が素人でも一目でわかる…！

賃貸を選ぶ時、あるいは家を買う時、はたまた家をリフォームする時、広さや日当たり、設備の新しさ――そうした、表面的な事柄ばかりに目がいっていないだろうか。

しかし、本質的に重要なのは暮らし始めてからの毎日の生活だ。そして、暮らしでなにより大切なのが「間取り」と「生活動線」である。

戸建ては「上下階の移動回数を減らすのがコツ」

快適さを左右する生活動線とは、そもそもどういったものなのか。まずは戸建てのケースから見ていこう。一級建築士で『この間取り、ここが問題です！』などの著書がある船渡亮氏が解説する。

「たとえば洗濯物を干すのに2階に上がらないといけない場合、これは生活動線が悪いと言えます。若い頃は問題なくても、年齢を重ねると転倒のリスクも増してしまう。また、玄関とキッチンがあまりにも離れていると、買ってきた食材を運ぶだけで負担になってしまいます。あるいは、寝室とトイレが離れているというのも動線が悪いと言えるでしょう。

長く住んでいると、その環境に慣れているので生活動線の良し悪しを実感するのは難しいかもしれません。しかし、よくよく自分の生活の中での動きを振り返ると、改善点が見えてきます」

仮にリフォームする場合、戸建てのケースではどのように生活動線を意識すればいいのか。船渡氏は「上下階の移動回数を減らすのがコツ」と言う。

「理想は1階で生活のすべてを完結させることです。たとえば、1階に寝室がない場合、リビングの一角を寝室スペースにするという手もあります。水回りが2階にある場合は、思い切ってドラム式洗濯乾燥機を導入して、洗濯物はすべて乾燥機で対応するのもいいでしょう。

ポイントは、日常生活の移動距離をできるだけ短くすることです。あえて生活空間を限定することで、便利な暮らしを実現できるのです」

これがマンションの「間取り四天王」だ…！

次にマンションのケースも見ていこう。マンションの間取りは大きく分けて4つに分類できる。

もっとも一般的なのが「田の字型」だ。玄関を開けると廊下が伸びていて、左右に部屋、奥にリビングがある間取りだ。各部屋が廊下で区切られており、家族のプライバシーを確保しやすいというメリットがある。しかし、廊下に面積を取られて、部屋や水回りが狭くなる傾向にある。

似たような形が「角住戸型」だ。こちらは、角部屋に位置する田の字型の間取り。2面から採光でき、風通しも良い。しかし、夏は日差しが強く熱がこもりがち。角部屋なので価格も高くなりがちだ。

次に「センターイン型」。こちらは、玄関が中央にあり、片側にリビングダイニング、もう片側に個室が配置された間取り。廊下が短く、効率的に部屋を配置できるほか、生活動線もコンパクトにまとめられる。ただし、日当たりが悪くなることがあるのが欠点。

最後に「ワイドスパン型」だ。玄関を開けると目の前がリビングで、リビングを中心にして各部屋にアクセスする動線となっている。廊下が短く、それでいて窓が多いので、採光性や通気性に優れている。

まずは各々の間取りの特徴をしっかり把握することが、人生を豊かにする準備となるはずだ。

では、この4分類の中で「理想的な間取り」とは一体どれなのか。【後編記事】『暑すぎる日本「南向き物件にこだわる理由ない」住宅のプロがバッサリ…理想的な間取りの《意外な誤解》』で引き続き解説していく。

「週刊現代」2026年5月25日号より

【つづきを読む】暑すぎる日本「南向き物件にこだわる理由ない」住宅のプロがバッサリ…理想的な間取りの《意外な誤解》