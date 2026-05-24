【大阪】クラスメイトの点数次第で内申書の評定が下がる？22万人の中学生が受験「チャレンジテスト」のいびつな仕組み

22万人が毎年受験する

「内申書制度」。教師による生徒の数値評価が受験のスコアとして使われるこの制度は、長年さまざまな形で批判にさらされてきた。

「教師の好き嫌いが反映されている」

「学校によって評価の基準が異なる」

「毎日の授業態度が評価対象となり、ストレスが大きい」

「テストで満点なのに4だった。不公平だ」

人気ドラマシリーズ『三年B組金八先生』でも1979年放送「内申書」の回で、運送屋がわが子の内申書のために教師の引っ越し代を無料にしようと奔走する姿が描かれている。

内申書の不公平感を払拭すべく、大阪府が導入したのが「中学生チャレンジテスト（以下、チャレンジテスト）」だ。府内の公立中学生全員、約22万人が毎年受験する異例な規模の統一テストで、結果をもとに各中学校の内申点を「補正」する。

全国的に見ても異例の規模、特異な仕組みは受験生にどのような影響を与えているのか。内申書制度に一石を投じた制度について専門家に聞いた。

「 あなたの成績を下方修正します」

「非常に言いにくいのですが、A君の1学期の数学の成績は5から4に変更になります」

三者面談での教師からの一言に、親子の顔が引きつる。高校受験において、内申点は合否を左右する重要な数値だ。内申点は定期テスト、小テスト、授業態度などを元に、学校の教科担任が5段階でつけていく。

通知表に記載され、一喜一憂した記憶が鮮明な方も多いだろう。しかし、大阪では一度出した成績が事後的に「補正」される仕組みが取られている。

「今回のチャレンジテストの結果を受けて、うちの学校から出せる成績5の人数が減らされてしまったんです。そのため、A君の成績を落とさざるを得なくなりました」

チャレンジテストとは、大阪府の公立中学1〜3年生全員が受験する試験だ。公立中学生の基礎学力を測る試験で、年に1回、中1・中2は1月の中旬、中3は9月上旬に行われる。

試験科目は中1が英数国の3教科、中2・中3が英数国理社の5教科だ。

「チャレンジテストでは、内申点に個人の点数は直接影響しません。学校全体の平均点と大阪府全体の平均点を比較し、その差に応じて“4や5をつけられる生徒の人数枠”が決まるという制度です」（元公立中学教師）

平均点が府全体より高い学校は4や5をつけられる枠が増え、低い学校は枠が減る。つまり同じ実力の生徒でも、学力水準の高い学校に通っていれば有利になり、低い学校に通っていれば不利になる。

橋下徹の「怒り」から始まった制度

チャレンジテストは、言わば成績の枠を巡る「団体戦」だ。関西の中学・高校受験事情に詳しい開成教育グループ 入試情報室 上席研究員の藤山正彦氏は、次のように語る。

「学校間の不公平感を調整するという目的のために、このような制度が導入されました。しかし、制度は改正に改正を重ね当初の目的を失いつつあるように見えます」

なぜ、このような制度が導入されたのか。個人の成績ではなく学校の平均点を重視するのか。歪な制度の裏には、制度導入から今日に至るまでの歴史的経緯がある。

チャレンジテストが始まったきっかけは、2008年、当時大阪府知事だった橋下徹氏の「怒り」が爆発したことだった。

その年、全国学力・学習状況調査（全国学テ）で大阪府は2年連続で全国平均を下回った。橋下氏は「教育非常事態」を宣言し、教育委員会を公開の場で激しく批判。「クソ教育委員会」と罵倒し、成績の低い市町村教委への予算制裁を示唆するなど、強硬姿勢で教育改革を推し進めた。

橋下氏がまず目をつけたのが内申点制度だった。当時の大阪は全国でもほぼ唯一、相対評価（学校内の順位で成績をつける方式）を続けていた。橋下氏はこれを批判し、目標に到達したかどうかで評価する絶対評価への移行を主導した。

しかし、絶対評価に移行すると新たな問題が生じた。評価基準が学校・教師によってばらつくため、学校間の内申点の公平性が保てなくなったのだ。そこで浮上したのが、府内全校に統一テストを課し、その結果で内申点を補正するという案だった。

導入当時を知る公立中学教師は次のように語る。

「自治体が公費で統一テストを実施するという発想は、他の自治体では聞いたことがありません。教師が決めた成績を自治体が調整するという仕組みに加え、チャレンジテストの試験日程にあわせて授業計画を組む現場負担、ペーパーテスト重視の姿勢などもあり、教育現場からの反発の声は強かったです」（前出公立中学教師）

【後編を読む】「生徒のプレッシャーはゼロ」⋯形骸化した大阪の中学「チャレンジテスト」の不毛な実態

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