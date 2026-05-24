闇市では腰に挿して持ち歩いた…元「零戦搭乗員」の数学教師が終戦後も「拳銃」を手放さなかったワケ

旧陸海軍に籍を置いた元軍人のほとんどはもはや鬼籍に入ってしまったが、遺品を整理していると思わぬものが見つかることがあるという。軍服や軍用時計、アルバム、書類などならまだいい（遺族が関心を持たない場合、ネットオークションに出品されることも多い）が、困るのは拳銃と実弾である。一人の元零戦搭乗員の回想から、戦時中、自決用に支給され、幸い生前に手放すことができた一丁の拳銃の運命について振り返る。

【前編を読む】＜零戦搭乗員に「拳銃」が支給された目的…海軍で教えられた拳銃で脳天を撃ち抜く自決方法＞

拳銃を撃った最初の経験

5月11日金曜日、菊水6号作戦で沖縄制圧に出撃した日、帰途、不連続線を突っ切るのに凄い苦労をしました。もう駄目かと思いました。このときは、荒れている海上に不時着して、溺死、あるいは鱶に食われるかも知れないと思い、それなら一気に潔く死のうと思い、拳銃をライフジャケットから抜き出して、口にくわえて、潔く引き金を引こうと思いました。しかし、拳銃を使い馴れていないので心配になり、風防を開けて弾倉に弾を込め、空に向かって引き金を引きましたら、パンと景気よく弾丸が出ます。これなら大丈夫と思い、あわや自殺するところでしたが、奇跡が起こり、無事鹿児島基地に帰ることができました。これが拳銃を撃った最初の経験です。

6月、梅雨模様のある日、隊長の岡嶋清熊少佐からの

『土方中尉、今日は付近の農家から竹を沢山買って来て、零戦の上にかけて偽装を施せ』

との命令で、主計科と相談して作業員と一緒にトラックで出かけました。農家との折衝や、竹を切り出すのは、主計科や、下士官兵がやってくれますから、私はのんびり作業を見ているだけで良いのです。

そのとき、ちょうど良いチャンスだから、拳銃を撃ってみようと思いました。林の中の適当な木を選んで、そこに紙で的作り、これに向かって拳銃を構え一発撃ってみました。前に教わっていたように、両目を開けて、両手で上から下におろしてきながら、ここぞと云うところで、引き金を引くのです。驚きました。反動の手応えが凄いのです。

的の紙には当たりましたが、中心ではありません。とにかく、音と反動でびっくりというのが正直なところでした。

憂さ晴らしに拳銃を撃つように…

そのうちに付近にいた兵隊たちが見学に来てしまいました。とにかく、8発撃ってみましたが、拳銃なんてものは、西部劇のように簡単なものではないことが、よくわかりました。これは練習をしなければ駄目だ、というのが実感でした。

それからは機会があるごとに、拳銃の撃てそうなときや、場所を求めて何回か練習をしました。何でもそうですが、やってみないことにはわかりません。

いちばん拳銃を撃ったのは、終戦になり、宇佐基地の宿舎で命令を待っていた数日間です。皆、捨て鉢の気分で、川で泳ぐ者もいれは、橋から飛び込む者もいるし、川の中に手榴弾を投げて魚を捕る者もいるといった具合で、無意味な行動によって、自分のやるせない気持ちを紛らわしていました。

私の同期生たちは、川のほとりで、これからはこれしか頼りになるものはないな、と言って、川にビール瓶を投げては、それを拳銃で片端から撃ちました。今考えるととんでもないことですが、気持ちがそれだけ荒んでいたのでしょうね。

終戦後も拳銃の手入れをし続けた

ずいぶん撃ちました。結構良く当たりました。良い拳銃だなと思いましたが、どうせ近々のうちには、自決のためお前さんにご厄介になりますよ。そんな気持ちでした。

8月24日でしたか、『搭乗員ということがわからぬようにして、24時間以内に退隊し、地下に潜れ』と言う命令が出ました。進駐軍が来たあと、どうなるかわからない。ゲリラ戦になるかもしれないから、ということだったようです。このとき、隊から支給されたのは、おむすびが3個でした。

そんなことを言われてもこれだけは手離せないと思い、航空記録、航空図、航空時計、それと愛用の拳銃を持って、娑婆（一般社会）の格好をして、一時退隊しました。それからは信州の山の中の知り合いや、あちらこちらを彷徨し、電報の知らせでもう一度宇佐基地に出頭し、正式な復員手続きをしました。10月20日頃のことです。

それからその拳銃はどうしたか。昭和21年の春頃までは、女房と新宿の闇市当たりを歩くときは、常に腰に挿しておりました。女房がヤクザみたいだ、と言って嫌がりますので、外出時の持ち歩きはしなくなりましたが、机の引き出しに鍵をかけて、しまい込んでありました。しかし、手入れをしなくてはいけないので、夜中になると、分解掃除は常にしておりました。

拳銃のその後の行方

世の中も落ち着いて、私は高校の数学教師になり、長男が高校生の頃（昭和38年頃）のことです。例によって深夜0時過ぎに分解掃除をしておりましたら、長男が書斎に入ってきて、見つかってしまいました。

『おやじ、何やってるんだ？』と息子が驚いて。それで仕方なく、杉並警察署へ行って、カウンターで『海軍で使っていた拳銃を持ってきました』と言いましたら、係の警官が『この拳銃は、寄付して頂けますか』と言う。『もし、いやと言ったら』という私の言葉に『ならば逮捕します』と言うことで、泣く泣く私の名前入りの拳銃は杉並警察署に寄付してしまいました。

このとき、『実弾50発と、予備の弾倉もありますから、ちょっと腕のほどをお見せしますから、裏の広場で撃たせて頂けませんか』と言いましたら、『とんでもない』と断られました。

時々、No.62188の十四年式拳銃はどうしているかなあ、と思うことがあります」

もし戦時中の拳銃や刀を見つけたら…

終戦時、日本軍将兵は武装解除を受け、個人装備である拳銃もすべて返納、または没収されたのが建前だが、土方のように再戦、あるいはゲリラ戦に備えて「地下に潜れ」と命令を受けて隊を出た将兵や、私物の拳銃を所持していたもののなかには、返納、没収の機会のないまま自宅にしまい込んでいた者も少なからずいた。

もちろん拳銃を所持することは立派な銃刀法違反だが、土方のように軍隊時代の拳銃を自主的に警察に「寄付」したり、遺族が見つけて警察に届け出たものについては事情が事情だけに、没収はされても立件されることはないようだ。同様に、軍刀や日本刀が箪笥の裏から見つかることもあるというが、刀については刀剣登録すれば所持できる可能性がある。

もし、古い家を解体したりリフォームしたり、軍人だった親族の遺品を整理しているときに不意に拳銃や刀が出てきたら、すみやかに最寄りの警察署に相談すること。故意にそのまま所持し続けていると罪に問われかねない。これも、戦争の「負の遺産」なのかもしれない。

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