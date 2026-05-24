私たちは本当に「世界平和」に向かっているのか…やり直しのきかない社会で求められる「腹落ちする議論」

分断と暴力に満ちた世界をどう生きるか。

なぜ私たちは、それでも政治をしなければいけないのか。

政党とは、政治家とは、いったい何なのか。

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（本記事は、宇野重規『政治とは何か』の一部を抜粋・編集しています）

未来のない時代

現代は「未来のない時代」なのかもしれません。もちろん、人間が自分たちの未来を見通すのは、いつの時代においてもむずかしいことです。しかし、つい一〇〇年前を振り返ってみても、人類にはもう少し未来があるように思われていたのではないでしょうか。

「進歩」が語られた時代もありましたし、「イデオロギー」が信じられた時代もありました。自由や民主主義、経済成長、あるいは社会主義や革命に人間の未来を夢見たことも、ついこの前まで普通にありえたことです。いずれにせよ、人類には向かうべき先があるという前提が、どこかに存在したのです。

その前提がいつからなくなったのかはむずかしい問題ですが、今、思い出すのは、哲学者の柄谷行人（一九四一‐）の次の言葉です。「一九八九年に至るまで、私は未来の理念を軽蔑していた。（中略）しかし、八九年以後に私は変わった。それまで、私は旧来のマルクス主義的政党や国家に批判的であったが、その批判は、彼らが強固に存在しつづけるだろうということを前提していた。彼らが存続するかぎり、たんに否定的であるだけで、何かをやったような気になれたのである。彼らが崩壊したとき、私は自身が逆説的に彼らに依存していたことに気づいた」（『トランスクリティーク』、五頁）。

批判するには相手がなければなりません。社会主義の理念やその体制が確固として存在していたからこそ、それを批判することにも意味がありました。ところが、気づいてみれば、対抗する相手そのものがなくなっていたというわけです。そのとき、柄谷は、自分が逆説的に、批判している相手に頼っていたことに気づきました。

自由主義と社会主義が対抗しているからこそ、「第三の選択」を論じる可能性もありました。ところが、そもそもの社会主義という選択肢がなくなれば、第三の可能性も消えてしまいます。自分も積極的に理念を語らなければならないと思った柄谷は、カントを論じ、世界共和国を主張するようになります。この言葉を、私はとても正直なものだと思います。

しかし、私たちは本当に世界共和国に向かっているのでしょうか。あるいは世界平和に向かっているのでしょうか。もちろん、カントや柄谷がいうように、それらの理念は「統整的理念」であり、完全に現実化することはけっしてないでしょう。とはいえ、永遠に実現することはないとしても、そのような理念に向かって一歩一歩進んでいくこと自体に意味があったのです。しかしながら、今日、帝国主義的な言説が横行し、あたり前のように侵略行為がなされる現状を見ると、あたかも一九世紀以前に戻ってしまったのではないかと感じます。

ＡＩに政治は可能か

そこに出てくるのがＡＩ（人工知能）です。『民主主義とは何か』でもＡＩの話をしましたが、政治を考える上でもＡＩはますます重要になっています。ＡＩの学習能力からすれば、人間にはとても集められないような多様なデータに基づいてそのパターンを分析し、「こういうときにはこうしたらいい」というシミュレーションを行うことができます。

さらに生成ＡＩの発展によって、オリジナルなテキストや画像、音声をいくらでも創造できるようになりました。生成ＡＩはあたかも真にコミュニケーションをしているかのように、人々に指示やアドバイスを与えてくれます。生成ＡＩの進化のスピードは加速するばかりで、その学習能力が人間を凌駕するという話を、私たちは嫌というほど聞かされています。もしそうであれば、政治的決定もＡＩにやってもらった方がいいのではないか、という発想が当然に出てきます。

はたして人間である政治家たちに決定させるより、ＡＩに決めてもらった方がいいのでしょうか。人間はＡＩの指示に従って行動した方がいいのでしょうか。あるいは、その方が人間の政治に付きまとうグダグダも少なくなるのかもしれません。

ＡＩにすべてを決めてもらって、人間はそれに従っている方が楽ではないか。現在を生きる多くの人がそう思いつつあるのかもしれません。まさに「自由からの逃走」ならぬ「決定からの逃走」です。誰もが決定から逃げようとしている結果、日本を含めて世界中で、だれか強いリーダーにすべてを決めてもらいたいというリーダーシップ願望が強まっているわけですが、それは裏を返せば、誰もが決定から逃げたいと思っているということです。

かつて何かを選べることは素晴らしいことでした。ところがいまや、人々はなるべくなら面倒な選択を回避したいと思うようになりつつあります。あまりに膨大な情報と選択肢の多さにうんざりして、自分たちでものを決めることが魅力的とは思えなくなっているのです。あらかじめ選択肢を限定してほしいとさえ思っているのかもしれません。

批評家の東浩紀（一九七一‐）が『一般意志２・０』（二〇一一年）で論じたように、日ごろネット上で呟いたり、商品を購入したりするなかで、私たちの潜在的欲望はすでにオンライン上で表明されています。そのデータを収集して、「あなたが欲しているのはこれですよね」、とＡＩが先回りして判断してくれる方があるいは楽なのかもしれません。その集積こそが現代の「一般意志」ではないかと東は問いました。

その意味において、現代は政治を語ることがとてもむずかしい時代です。政治とは「透明性を確保された公共の場において、暴力ではなく言葉によって、共同の意思決定を行うこと」であるという定義を示しましたが、政治的な決定から誰もが逃げようとしている時代に、「政治とは何か」を論ずるのはずいぶんと反時代的なことかもしれません。しかし、それでもやはり、政治を論じることが必要であると私は考えています。

政治の世界では、ものごとが百パーセント解決されることはありえません。逆にいえば、完璧な答えが前もって期待されるようなことは、政治的な判断の対象にはならないのです。答えが一義的に決まらない事柄について、それでも自分たちなりに、多少とも納得のいく決定をする。また、仮にそれが間違っていると思ったら、判断した時点に戻ってやり直せるようにしておく。「このような選択肢の中から、これを選びました。その理由はこうです」と、納得して決定したならば、それが間違いだったとしても、あらためて異なる判断をすることができます。既に触れた東浩紀は、後に、「訂正可能性」こそが人間にとってもつ意味を強調しています。しかしながら、自分たちで決定している自覚がなければそれも不可能です。政治のない社会は、やり直しのきかない社会なのです。

腹落ちする議論

大切なのは、必ずしも正しい答えを選択することではありません。むしろ、少しでも納得感のある決定をすることが肝心です。日本語でいうところの「腹落ち」みたいなものですが、本来、政治とはそういうものだったはずです。きちんと筋を通して、いろいろ考えて結論を出す。もちろん、腹落ちといっても、すべてがすっきりするわけではありません。不本意な部分も残るけれど、他には選択肢がないということもあるでしょう。それでも、自分たちなりに徹底して考えてみる。そこではじめて、腹落ち感のある決定になります。

これに対し、単に妥協というと、何か十把一絡げの感じがします。よく「足して二で割る」といいますが、何をどのように加え、いかに分割すれば良いかは、とてもむずかしいことです。何か適当にやれば妥協みたいにいうけれど、本当の意味での妥協には、ものすごい判断力が求められるのです。

ある意味で妥協の質を高めていくというか、より納得感のある妥協にしていくことが重要です。それなりに熟慮した上での妥協か、あるいは誰一人として納得できない妥協か。その違いはやはりあるわけです。

民俗学者の宮本常一（一九〇七‐八一）の『忘れられた日本人』（一九六〇年）を思い出します。宮本が対馬に調査に行ったときの話ですが、村の古文書の借用を願い出たところ、寄り合いが開かれて、延々と議論が続けられます。途中、昔の思い出話になったりするなど、話題はどんどん外れていきます。それでもともかく、みんなが思ったことを言葉にして、腹落ちするまで時間をかける。最終的には「それなら」と借用を認めてくれるのですが、日本の民主主義の「原風景」とは、こんな感じだったのかなと思わせるエピソードです。

もう一つ、『忘れられた日本人』で印象的なのは、「世間」という言葉です。宮本によると、かつて人々は-女性を含め-「世間」をもっていたというのです。中には村を飛び出す女性もいて、先に村を出た仲間（朋輩）に助けてもらうこともありました。彼女らは村に帰っても、「世間を知っている」と自分の判断力を誇ったといいます。ここで暗示されるのは、まともな意思決定のためには、狭いコミュニティの外部を知っていることが重要であるという教えです。

閉鎖的な共同体のなかで、固定的なメンバーでものごとを決めるのではなく、外の空間とつながる回路をもつことが、政治的な意思決定のクオリティを上げるのです。ここには政治をめぐる大きな知恵が込められているように思えます。

政治的意思決定には外部が必要です。自分たちをどこか外から眺める視点が不可欠なのです。ところが、そのような外部は現代の方が得にくいのかもしれません。自分たちのコミュニティの外により大きな「世間」があるという感覚がなくなり、みんな自分と同じような意見の人たちで世界を形成し、その外にいるのは敵ばかりであるように見えるのです。そのような世界において「政治」はむずかしくなるばかりです。

現代においても、閉じられた情報空間において、同じような意見ばかりが増幅され、あたかもそれだけが唯一の常識であるかと錯覚するフィルターバブルやエコーチェンバーが問題になっていますが、本質は変わらないのかもしれません。

分断と暴力に満ちた世界で、私たちがそれでも「政治」をしなければいけない理由