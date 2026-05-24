『よしもと粗品劇場』『ツッコミスター』霜降り明星・粗品が次々と新プロジェクトを連発する理由とは？「ポスト松本」となるのか

23日夜、2時間超特番枠『土曜プレミアム』（21時〜23時10分）で『ツッコミスター』（フジテレビ系）が放送される。

M-1王者を含むファイナリストから無名の若手まで12人のツッコミ芸人がしのぎを削る同番組だが、特筆すべきは出場者の選定に粗品が関わったこと。お題の方向性や競技設計なども含めて、まさに粗品プロデュースの番組であり、大型企画における存在感の大きさは、かつて「土曜夜の顔」だった松本人志を彷彿とさせられる。

賞レース以外の登竜門として新たなスターを育てようとする"お笑いファースト"の旗手・粗品は「ポスト松本」となり得るのか。後編では、新たに立ち上げた『よしもと粗品劇場』の背景や、高校1年生から賞レースに挑み続けてきたお笑いへの執念に迫る。

前編記事『粗品プロデュース特番『ツッコミスター』で噂される「ポスト松本人志」の声…フジテレビ「土曜夜の顔」となるか』より続く。

芸歴15年でも変わらぬ劇場への情熱

粗品が語る「自分のステージが上がった」には、もう1つ明確な根拠がある。

それは数日前に発表された、よしもと漫才劇場の新ブランド『よしもと粗品劇場』。こちらも粗品プロデュースのプロジェクトであり、「期待の若手を起用し、観客とともに作り上げていく」などの新しいエンタテインメントを発信していくという。

その『よしもと粗品劇場』の監修を手がける上方漫才協会会長・中田カウスは、取材会で粗品を「“狂気と愛嬌”という芸人が持っていかないといけない才能というか素質を兼ね備えている」「あまり人に見せないけど相当勉強もしております」などと称賛していた。

一方、粗品自身は「テレビに引っ張りだこになったり、YouTubeで好き放題したりという時代に突入しても、なお舞台だけは降りなかった」などと舞台への情熱をコメント。『M-1グランプリ』『R-1グランプリ』の2冠王者になって以降も変わらぬ芸人としての矜持は、先輩芸人も一般層も一目置かざるを得ないところだろう。

さらに粗品は芸歴15年目の節目を迎えたことで、その中で得た影響力や発信力を「『還元したい』『恩返ししたい』という思いがある」とも語った。その1つが『よしもと粗品劇場』における芸人育成や新規客開拓であり、粗品個人がフィーチャーされていた「1人賛否」とは真逆のスタンスに見える。

『よしもと粗品劇場』の初演は6月21日。テレビとYouTubeに加えて劇場でも粗品らしい新たな試みで話題をさらうのではないか。

高1から賞レースと向き合う情熱

フジテレビの土曜ゴールデンタイムでは、粗品も出演する『新しいカギ』（フジテレビ系）も放送されている。同番組は「学校かくれんぼ」「ティーチャーをさがせ！」「ハイスクール大喜利」などの企画が若年層やファミリー層の支持を獲得。休日夜は家族や友人と笑い合える番組が求められるほか、スポンサー受けも含め、業界内では「2020年代最大のヒット番組」と言われている。

その『新しいカギ』は『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』と交互で19時からほぼ隔週2時間で放送されているが、粗品が松本のように『土曜プレミアム』への出演が増えれば、「土曜夜は粗品を見る」というムードになるかもしれない。

あらためて粗品と松本を比較すると、どちらも関西出身ながら、その歩みは大きく異なる。松本はNSC大阪校1期生として学んだ一方、粗品は高校時代からお笑いコンテストに出場し続け、NSCを経由せずオーディションで吉本入り。

ダウンタウンも霜降り明星も早くからメディア出演したスピード出世は似ているが、松本は浜田雅功の誘いで就職をやめてNSC入りしたのに対して、粗品は高校1年生から『R-1グランプリ』に連続出場するなど、お笑いへの情熱が際立っていた。松本62歳、粗品33歳と30歳近い年齢差を見ると、「間の世代にはお笑い全体を見るような芸人が現れず、ようやく出てきた」ということなのかもしれない。

中田カウスは「芸人が人に好かれるのは大変。人気が頂点のときは『粗品が大好き』という人も『粗品が大嫌い』な人もおる。粗品はこれから『大嫌いや』と言うてるやつに『やっぱり人とは違う』と思わせて『大好き』に変えていく」などとも語っていた。

これまで先輩芸人や一般層から批判されることも多かったが、それをどう称賛に変えていくのか。その一歩が『ツッコミスター』であり、『よしもと粗品劇場』なのだろう。

テレビ業界としては事実上の「ポスト松本人志」として粗品の重要度が増していくことが予想される。ただ、制作サイドが「お笑いファースト」を貫けなければ粗品は振り向かないだけに、現場のスタッフだけでなく上層部も含めてどこまで真摯に向き合えるのか。現在の状況は粗品がテレビ業界に覚悟を問う形になっているのかもしれない。

・・・・・・

【もっと読む】『102回目のプロポーズ』なぜ唐田えりかと伊藤健太郎が選ばれた？異色キャスティングに隠されたフジの思惑

【もっと読む】『102回目のプロポーズ』なぜ唐田えりかと伊藤健太郎が選ばれた？異色キャスティングに隠されたフジの思惑