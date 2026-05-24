◆パ・リーグ ソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）

日本ハムは２３日、ソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）に逆転負けで４位転落。対ソフトバンクはワーストを更新する開幕７連敗で、新庄剛志監督（５４）の通算３００勝はお預けとなった。８回にはこの日初昇格した高卒２年目の清水大暉投手（１９）がプロ初登板。２／３回を投げ２安打２失点と１軍の厳しさを味わったが、期待の大器がプロとしての一歩を踏み出した。

バックアップに走りながら、思わず苦笑いが浮かんだ。先頭の山川に四球を許すと、１死から牧原大、野村に連打を浴び初失点。庄子を打ち取り２死となったところで、球数も２８球とかさみ交代を告げられた。「ちょっと甘く入っただけで打たれたり、際どい球は見逃されて、全然振ってもらえないことも多かった。そこを突き詰めていきたい」。最速１５１キロの角度ある真っすぐにスライダーなどの変化球を駆使したが、１つのアウトを取る難しさを痛感するマウンドとなった。

ファームでは５試合９イニングを投げ１１奪三振、防御率２・００。「（１軍のブルペンは）バチバチしてる感じで、そこから違うなと感じました。途中降板になって悔しいですけど、楽しくできた」。１９５センチ、１０５キロと恵まれた体格を誇る１９歳が、体感した１軍での現在地。昨季王者から受けた“洗礼”が、進化への大きな糧となる。

（山口 泰史）