「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。オークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）の予想を公開した。

喉の調子が悪い粗品は、冒頭からかすれた声で本命馬を披露。「週末が雨なら予想は大きく変わったが、どうやら良馬場になりそうなので」と前日発売の単勝オッズで２番人気に支持されている１８番のラフターラインズを指名した。続けて「もちろんスターアニスとめちゃくちゃ悩んだんですが、前走のフローラＳの走りが素晴らしく、展開的にもハマりそうなので、こちらを選びました」と２択から選んだ理由も説明した。

フローラＳ覇者のラフターラインズは２走前に牡馬相手のきらさぎ賞で３着に好走している。粗品は「ゾロアストロ相手にすべてかみ合わない中で僅差の３着。スタートの大出遅れを考えれば、とんでもなく強い競馬をしたと思います」と評価。さらに「スタートに難があるが、道中は割とスムーズなので今回の大外枠は、まあそこまでマイナスとは捉えてません」と分析している

対抗に選んだのは、前日発売の単勝オッズで１番人気に推された１０番のスターアニスで、「人気どころの本命・対抗やねんけど、真剣に予想するとこうなるので仕方ありません」と説明。続けて「ドリームコア、アランカールとは桜花賞で完全に勝負付けは終わっていて距離延長でどうこうなる差ではなかった」「桜花賞の走りを見る限り重い印を打たざるを得ない」など推奨理由を並べた。

今回の買い目はすべて３連単フォーメーション。１着（１０）（１８）―２着（１０）（１８）―３着（１３）の２点、１着（１８）―２着（１０）（１３）―３着（３）（５）（８）（１０）（１２）（１３）（１５）（１６）の１４点、１着（１０）（１８）―２着（１０）（１８）―３着（３）（５）（８）（１２）（１３）（１５）（１６）の１４点で勝負を考えている。

この投稿にコメント欄では「なんか来そうだな今回」「喉お大事にです」「喉なりですか？早く治るといいですね」「本命より先に声がとんでるやないかｗｗｗ」「スターアニスもこないやつや」「安心してドリームコアから買える」「ほぼスターアニス本命でワロタ」「そのパターンならエンネ買う流れだろうに」「考え直さなきゃ」「本命は被ったけど、信じてるので変えません！」「これはルメールハッスルで２着にきて外れる伏線だね」「負けてるのに人気どうり買ってどうするん！？」「これ、逆にくるんじゃないか？」「ラフター出遅れ！掲示板に載らない！」「まぁ今週もガチガチとは限らんぞ」「大外は飛びます」などの反応が上がっている。