そりゃ”広末涼子の復帰”は話題にならないわ…無視を決め込むテレビ局の、「シンプルな芸能ルール」

広末涼子が復活に向けて再始動！

またしても、広末涼子（45歳）の名前がネットを騒がせている。

この4月に芸能活動再開を公表した広末だが、7月18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブで「バースデースペシャルライブ」を開催することが明らかになった。

「芸能活動休止から約1年半ぶりとなる活動再開です。公式サイトを見ると、自身の弱さや病気などと向き合いながらゆっくりとできることを始めていくというスタンスが見て取れます」（事情通）

もっともこの発表を受け完全無視を決め込んでいるのがテレビ界だという。当然、芸能界でも一切、話題にはなっていない。

「ライブは一部の熱狂的ファン向けの閉鎖された空間。だから成立するわけです。だがそれがドラマや映画、地上波番組となると話は違ってきます。まずスポンサーの存在があり共演者との調整問題が出てくる。さらにどの制作会社が請け負うのか…と言った話も関係します。さらにテレビ局が関わるならコンプライアンス問題という話に発展します。正直、現場は“本当に使って大丈夫なの”と身構えている状態ですね」（民放局関係者）

争奪戦などまったく起こっていない

広末といえばアイドル、女優として頂点へと上り詰めたことでも知られている。ところが、年齢を重ねるとあの頃のイメージは雲散霧消してしまう。2023年に発覚した鳥羽周作シェフとの不倫騒動で全ての仕事を失ったのだ。さらにその2年後、新東名高速道路で追突事故を起こし、さらに搬送先の病院で看護師への傷害容疑により逮捕されてしまったのだ。

「傷害容疑は不起訴となったが、事故については過失運転致傷で罰金70万円の略式命令を受けた。さらに双極性感情障害および甲状腺機能亢進症を公表し、活動を休止していたんです」（芸能プロ関係者）

今回の復帰報道を受け、一部のネットメディアは「地元・高知では高知県ゆかりの仕事が舞い込んでいる」との話や「2028年に放送されるNHK大河『ジョン万』への出演内定説」を報じた。さらに、「恋人である鳥羽シェフの存在も追い風になっている」という情報も出回った。

「鳥羽シェフは、騒動後も食の世界で仕事を続け、企業コラボや商品監修を重ねています。こうした分野に広末を担ぎ出そうと言う話も出ています」（事情通）

もっとも、テレビ界や芸能界の広末に対する評価は現在も相も変わらず非常に厳しい。

「一部のネットメディアが“出演オファー殺到”などと囃し立てているが、少なくとも地上波や大手映画会社が争奪戦を展開している状況ではない。むしろその逆です。広末本人のスター性は誰も否定しないが、問題は誰が広末を保証してくれるのかーーという話です。現在の個人マネジメント会社では正直、怖い。

つまり、『誰がリスク保証ができるのか』ということです。それでなくても彼女は何度もスキャンダルを起こしてきた。その際に火消に走ったのは当時、所属していた大手芸能プロだった。その辺の保証や安心感がないとスポンサーも納得できないし、共演者も調整できないんです」（民放編成関係者）

広末に残された「たった一つの手段」

大手芸能プロに所属する意味は、単に仕事を貰えることだけではないのだ。

不祥事が起きたとき、スポンサー対応、メディア対応、法務、損害賠償、再発防止策まで含め“防波堤”となることが約束なのだ。現在の広末は2024年に前所属事務所を離れ、個人事務所を設立している。

「自由は得たが、同時に後ろ盾も失ったということ。広末を起用したいという地方やイベントのオファーはあるかもしれない。だがスポンサー案件となると話は別だ。万一、再びトラブルが起きたとき数千万円から数億円の違約金を立て替える必要が出てきます。彼女の個人事務所がそこまで資金的に恵まれているのか甚だ疑問ですね」（広告代理店関係者）

当然、こんな話も出ている。

「濡れ場でも汚れ役でも、本人が“ここまでやるのか”という覚悟を見せない限り、完全復帰は遠い。昔の広末ブランドで戻れる時代は終わりました。配信系はまだ、この種の需要はありますが…」（映画関係者）

ライブは身内だけが歓迎するイベントに過ぎない。広末が女優として再びスポットライトを浴びるためには、文字通り「裸一貫」で出直すしか道は存在しなさそうだ。

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